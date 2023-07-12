Україну сьогодні накриє потужна сонячна буря: що треба знати

Потужна геомагнітна буря очікується сьогодні, 12 липня. Вона охопить всю планету і може відчутно вплинути на самопочуття людей у всіх куточках Землі.

Що відомо про цю бурю та як вона може впливати на людей - у матеріалі Styler.

Коли очікується буря

Згідно з прогнозом ресурсу Meteoagent, потужна магнітна буря накриє Землю саме сьогодні, 12 липня. Ця буря матиме К-індекс 5, що свідчить про високу штормову активність.

Вже 13 липня активність К-індексу трохи знизиться, хоча все одно буде відчутно високим - на рівні середньої сонячної бурі. Також спалахи на Сонці прогнозуються 16, 17, 18 та 19 липня.

В усі інші дні показник К-індексу буде триматися на рівні "2", що відповідає низькому рівню геомагнітної активності.

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Що таке сонячна буря

Геомагнітні бурі являють собою вибухові процеси на Сонці, що характеризуються викиданням масивних потоків енергії, різних частинок і електромагнітного випромінювання у космічний простір.

Більшість потоку електрично заряджених частинок, як правило, протонів та електронів, тримає курс на Землю. Ці частинки, взаємодіють з магнітним полем нашої планети, і можуть викликати ряд явищ та перешкод у роботі супутників, електричних мереж та засобів зв'язку (перебої з GPS, мобільним зв'язком, телебаченням тощо).

Також яскравим проявом сильних сонячних бур може стати виникнення північного і південного полярного сяйва.

Шкода магнітних бур

Найбільше сонячні бурі можуть зашкодити астронавтам, які знаходяться поза межами захисного екрану земної атмосфери. Вони можуть піддатися високому рівню радіації, а це збільшить ризик розвитку раку.

Також є дослідження, які доводять, що сонячні бури можуть впливати на самопочуття людей. Особливо на настрій, сон та фізичне самопочуття.

У такі дні люди часто відчувають сильну втому, головний біль, депресію, розладу сну, підвищену агресію чи емоційність. Можуть загострюватися хронічні хвороби.

Науковий світ продовжує вивчати таке явище, як магнітна буря й розширяти своє розуміння впливу сонячних спалахів на життєдіяльність.