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В Україну прийшов новий штам COVID-19: у яких він є областях та які у нього симптоми

В Україні з'явився новий штам коронавірусу (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні виявлено вже 10 випадків зараження новим штамом коронавірусу – Еріс. Це різновид штаму Омікрон, у якого симптоматика дуже схожа на інші варіанти SARS-CoV-2.

У яких областях зареєстрований цей штам і які у нього симптоми, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

Де в Україні є штам Еріс

За даними медиків, новий штам було виявлено у першій декаді жовтня у кількох областях України. А саме: Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька області.

На цей момент новим штамом заразилося 10 людей. А загалом, з 2 по 8 жовтня COVID-19 було виявлено у 5186 пацієнтів. Відомо про 18 летальних випадків серед людей старших 30 років.

Які симптоми у штаму Еріс

У МОЗ відзначають, що у цього штаму коронавірусу симптоми майже такі самі, як і у всіх інших штамів COVID-19. А саме:

  • Біль в горлі
  • Нежить
  • Задишка
  • Ломота в тілі
  • Головний біль
  • Лихоманка

"Специфічна відмінність Еріс - це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Проте, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров'я населення цього штаму оцінюється як низький", - йдеться у повідомленні.

Раніше лікарі вже повідомляли, що у країнах Європи виявлено новий штам коронавірусу. Він викликає легкий перебіг хвороби. І небезпека існує тільки для людей із супутніми проблемами зі здоров'ям (гіпертонія, ішемічна хвороба серця, діабет, ожиріння, хронічний бронхіт тощо) можлива тяжка течія з дихальною недостатністю.

Медики нагадали, що основою для захисту від тяжкого перебігу коронавірусу є курс із трьох щеплень. Одержання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Додатковий бустер можна отримати після консультації із сімейним лікарем або у пункті вакцинації.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безкоштовною.

До речі, раніше ми розповідали якийсь сильний симптом нового штаму коронавірусу виявили в Британії.

А також ми писали, що говорять українські лікарі про новий штам коронавірусу.

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