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Лікар назвав новий "жахливий симптом" COVID, який лютує зараз

Середа 11 жовтня 2023 16:17
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Лікар назвав новий "жахливий симптом" COVID, який лютує зараз Фото: Лікар назвав симптоми коронавірусу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лікар попередив, що все більше і більше пацієнтів зазнають жахливого головного болю після позитивного результату тесту на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Express.

Коронавірус знову лютує

За словами сімейного лікаря Хелен Уолл з Манчестера, вірус "сіє хаос", оскільки в останні місяці кількість випадків захворювання зросла.

"Схоже, багато хто не вірить, що їхні тяжкі вірусні симптоми можуть бути пов'язані з Covid. Іноді дуже важко переконати людей, що у них справді ця інфекція", - повідомила медик.

Зазначимо, що з липня цього року кількість випадків Covid у Великій Британії зросла, це ж стосується і країн Європи.

Медики пов'язують зростання захворюваності з появою влітку штамів Еріс та Пірола, які є мутаціями Омікрона.

Лікар Уолл сказала, що повторні захворювання на інфекцію можуть бути пов'язані з ослабленням імунітету до вакцини.

Симптоми коронавірусу зараз

За словами лікаря, багато пацієнтів зазнають жахливого головного болю поряд з іншими симптомами.

"Віруси вражають кожну клітину вашого тіла, тому, якщо у вас головний біль, жар, загальний біль, кашель, швидше за все, у вас вірус, будь то Covid, грип або щось ще", - сказала вона.

Вважається, що варіанти Еріса та Піролі можуть викликати симптоми, аналогічні побічним ефектам Омікрону.

До них відносяться:

  • Нежить
  • Головний біль
  • Втома (легка чи важка)
  • Чхання
  • Біль в горлі

Раніше ми писали,як тепер проходитиме вакцинація від Covid-19 і кому потрібно робити бустер.

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