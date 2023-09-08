На зміну Омікрону прийшов Еріс. Лікар попередив про новий штам COVID та назвав симптоми
Протягом весни та літа 2023 року у Північній Америці та Європі знову зросла кількість випадків COVID-19. На зміну штаму Омікрон прийшов новий варіант - EG.5, який також має назву "Еріс".
Про симптоми та особливості нового штаму коронавірусу розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.
Що відомо про штам Еріс
Він є генетичним спадкоємцем Омікрона, тобто Омікрон, який мутував настільки, що став новим штамом.
Наскільки небезпечним є новий штам?
Штам Еріс переважно спричиняє легку форму ковіда. Втім, у людей із супутніми проблемами зі здоров'ям (гіпертонія, ішемічна хвороба серця, діабет, ожиріння, хронічний бронхіт тощо) можлива тяжка течія з дихальною недостатністю.
Які симптоми
Симптоми незмінні: лихоманка, нежить, кашель, головний біль, біль у горлі, виражена загальна слабкість.
Особливості клінічного перебігу штаму Еріс:
- втрата нюху та смаку зустрічається дуже рідко
- часто зустрічається кон'юнктивіт (почервоніння очей та сльозотеча)
Чи варто вакцинуватись від нового штаму?
Лікар рекомендує зробити щеплення, оскільки вакцина від ковіду розроблялася з урахуванням можливих мутацій. Тому вакцинація (первинна чи бустерна) допоможе уникнути важкої форми COVID-19, спричиненої новим штамом.
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