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В Україну прийшла зима: фантастичне фото снігу з гірської вершини

У Карпатах випав сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Людмила Жукова

В Україні в Карпатах 9 листопада випав сніг, хоча у більшості областей країни ще волого та по-осінньому свіжо.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Чорногорський рятувальний пост у Facebook.

У Карпатах випав сніг

Так, на вершині Карпа зафіксовано зимову температуру - 5 градусів нижче нуля.

"Станом на 08:00, 09.11.2023 на горі Піп Іван Чорногорський  хмарно, вітер південний 6 м/с, температура повітря -5°C. Видимість обмежена", - сказано в повідомленні рятувальників.

Коли випаде сніг на решті території України

Синоптик Укргідрометцентру. Наталія Птуха зазначила, що, за попередніми розрахунками, з другої половини листопада температура відчутно знижуватиметься.

За її прогнозом, вже 13-14 листопада очікуються певні зміни, розбудова синоптичних процесів.

"Поки що навіть не снігопади, а просто сніг чи навіть опади змішаної фази - сніг з дощем, або просто мокрий сніг очікуються лише переважно в Карпатах. Там це явище і було вже періодично, і знову можливо, особливо після проходження циклону в середу, а потім і в суботу. Там уже, в принципі, навіть сніговий покрив утворюється", - сказала експерт виданню "Новое время".

До речі, вчені виявили, де знаходився ще один континент, який зник мільйони років тому.

Раніше стало відомо, чи встановлюватимуть новорічну ялинку у Києві.

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