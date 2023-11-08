Вчені виявили, де знаходився ще один континент, який зник мільйони років тому

Між сучасними територіями Австралії та Нової Зеландії понад 150 млн років тому існував ще один континент - Арголанд (Зеландія). Цей континент розпався на велику кількість островів і на 90% пішов під воду.

Приблизно на глибині понад 1 км під хвилями південної частини Тихого океану знаходиться загублений восьмий континент. У 2017 році вчені підтвердили, що затоплений масив суші є окремим континентом, але що з ним сталося і яка у нього площа, цього вчені не могли з'ясувати довгі роки.

Лише нещодавно група дослідників з університету Утрехта в Нідерландах спромоглася скласти докладну карту. Вони з'ясували, що площа Арголенда - 5 млн квадратних кілометрів - приблизно вдвічі менша за площу сучасної Австралії. І лише 6% перебуває над рівнем моря.

Ця частина лежить в основі північних та південних островів Нової Зеландії та острова Нова Каледонія. Решта перебуває під водою, що значно утруднює дослідження.

Вченим вдалося скласти подібний план та тип кори, з якої складається континент, вік кори, основні розломи. А червоні трикутники - це місця, де знаходяться вулкани.

Карта Арнгольда (скриншот)

Передбачалося, що Нова Зеландія утворилася при відколі від стародавнього суперконтиненту Гондвана близько 85 млн років тому. Гондвана своєю чергою утворилася при розколі стародавнього суперконтиненту Пангея. Лавразія на півночі стала Європою, Азією та Північною Америкою, а у південній частині з'явилася Африка, Антарктида, Південна Америка та Австралія.

Геологічні сили продовжували перерозподіляти масиви суші, і Зеландія опинилася під водою ще через 30-50 млн років. До 2017 року Зеландія класифікувалась як мікроконтинент, як острів Мадагаскар.

Однак вона має всі критерії для статусу континенту - площу, піднесення на навколишню океанську кору, товщину континентальної кори. Тому, за словами провідного вченого Ніка Мортімера, Арнгольд слід вважати континентом восьмим.

Мало того, є також неточності історії походження. Дослідники зібрали та датували камені з базальту та пісковику з морського дна району хребта Фервей у Кораловому морі на північний захід від Нової Каледонії. Їх вік – від 36 до 128 млн років.

Зібравши зразки гірських порід, а потім намітивши їхнє розташування на території Зеландії, команда змогла отримати уявлення про те, які геологічні сили, такі як утворення вулканів та опускання кори, відбувалися і коли.

Карта Арнгольда - Зеландії (скриншот)

Імовірно, Зеландія - це двоюрідна сестра Антарктиди. Гондвана почав розпадатися в пізньоюрському періоді, близько 160 млн років тому. Геологія нагадує, що Зеландія вписується в суперконтинент поряд з Австралією та Антарктидою.

Більшість західної Антарктиди перебуває під водою. І за словами Мортімера, близько 100 млн років тому вони гніздилися разом у Гондвані. У міру того, як кора остигала і стоншилася, Зеландія почала опускатися під воду і продовжувала занурюватися приблизно 25 млн років тому. Тим часом підняття земної кори створило гори та острови, хоча Нова Зеландія, можливо, ніколи не була повністю затоплена.

"Додавання Зеландії в набір даних обов'язково дасть нам деяке уявлення про те, чому розпадаються суперконтиненти. Це також надасть біологам важливу інформацію про рослини та тварини, такі як древні пінгвіни, які жили в Зеландії", - каже Мортімер.