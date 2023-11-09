В Украину пришла зима: фантастическое фото снега с горной вершины

В Карпатах выпал снег

Так, на вершине Карпа зафиксирована зимняя температура - 5 градусов ниже нуля.

"По состоянию на 08:00, 09.11.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный 6 м/с, температура воздуха -5°С. Видимость ограничена", - сказано в сообщении спасателей.

Когда выпадет снег на остальной территории Украины

Синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что, по предварительным расчетам, со второй половины ноября температура будет ощутимо снижаться.

По ее прогнозу, уже 13-14 ноября ожидаются определенные изменения, перестройка синоптических процессов.

"Пока еще даже не снегопады, а просто снег или даже осадки смешанной фазы — снег с дождем, или просто мокрый снег ожидаются только преимущественно в Карпатах. Там это явление и было уже периодически, и снова возможно, особенно после прохождения циклона в среду, а затем и в субботу. Там уже, в принципе, даже снежный покров образуется", - сказала эксперт изданию "Новое время".