В Украину пришла зима: фантастическое фото снега с горной вершины

В Украине в Карпатах 9 ноября выпал снег, хотя в большинстве областей страны еще влажно и по-осеннему свежо.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Черногорский спасательный пост в Facebook.
Так, на вершине Карпа зафиксирована зимняя температура - 5 градусов ниже нуля.
"По состоянию на 08:00, 09.11.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный 6 м/с, температура воздуха -5°С. Видимость ограничена", - сказано в сообщении спасателей.
Синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что, по предварительным расчетам, со второй половины ноября температура будет ощутимо снижаться.
По ее прогнозу, уже 13-14 ноября ожидаются определенные изменения, перестройка синоптических процессов.
"Пока еще даже не снегопады, а просто снег или даже осадки смешанной фазы — снег с дождем, или просто мокрый снег ожидаются только преимущественно в Карпатах. Там это явление и было уже периодически, и снова возможно, особенно после прохождения циклона в среду, а затем и в субботу. Там уже, в принципе, даже снежный покров образуется", - сказала эксперт изданию "Новое время".
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