В Україну прийдуть морози до -15. Коли чекати похолодання

В Україні на цьому тижні вже похолодає, в деяких областях очікуються навіть морози до -15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кибальчича для сайту Meteoprog.com .

Коли в Україну повернуться морози

За прогнозом Кібальчича, внаслідок розвитку арктичного антициклону та його зміщення у південні широти, ми очікуємо прихід морозного повітря з північного сходу вже найближчим часом. Зазначений сценарій призведе до похолодання в північних, центральних та східних областях, особливо відчутного вже з п'ятниці. Додатково до дискомфорту сприятиме поривчастий східний вітер, як відзначив синоптик.

У п'ятницю, 16 лютого, у більшості областей (за винятком Заходу) очікується сніг, а на південному заході можливий дощ. У північних, центральних та східних регіонах прогнозується ожеледиця та сніговий накат на дорогах. Східний вітер буде мати швидкість від 7 до 12 метрів на секунду, а на сході, у Криму та Приазов'ї можливі пориви від 15 до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі в північних, центральних та східних областях опуститься до 5-11 градусів морозу. У Західній та Південній частині країни очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а на Закарпатті можливі до +8 градусів.

У суботу в західних областях та Криму можливі невеликі снігопади, а на решті території України опади неочікувані. Очікується ожеледиця на дорогах. Південно-східний вітер матиме швидкість від 7 до 12 метрів на секунду, з поривами від 15 до 20 метрів на секунду в Криму та Приазов'ї.

Температура повітря вночі в північних та східних областях становитиме 10-15 градусів морозу, в інших частинах країни від 2 градусів морозу до 8 градусів.

Вдень очікується від -2 до -7 градусів, а на заході та південному заході від -1 градусу до +4 градусів тепла, прогнозує Кібальчич.