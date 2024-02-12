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В Украину придут морозы до -15. Когда ждать похолодание

Понедельник 12 февраля 2024 15:21
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В Украину придут морозы до -15. Когда ждать похолодание Фото: В Украину придет похолодание с морозами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине на этой неделе похолодает, в некоторых областях ожидаются даже морозы до -15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для сайта Meteoprog.com.

Когда в Украину вернутся морозы

По прогнозу Кибальчича, в результате развития арктического антициклона и его смещения в южные широты мы ожидаем приход морозного воздуха с северо-востока уже в ближайшее время. Указанный сценарий приведет к похолоданию в северных, центральных и восточных областях, особенно ощутимого уже с пятницы. Вдобавок к дискомфорту будет способствовать порывистый восточный ветер, как отметил синоптик.

В пятницу, 16 февраля, в большинстве областей (за исключением Запада) ожидается снег, а на юго-западе возможен дождь. В северных, центральных и восточных регионах прогнозируется гололедица и снежный накат на дорогах. У восточного ветра будет скорость от 7 до 12 метров в секунду, а на востоке, в Крыму и Приазовье возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в северных, центральных и восточных областях опустится до 5-11 градусов мороза. В Западной и Южной части страны ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в Закарпатье возможны до +8 градусов.

В субботу в западных областях и Крыму возможны небольшие снегопады, а на остальной территории Украины осадки неожиданны. Ожидается гололедица на дорогах. Юго-восточный ветер будет иметь скорость от 7 до 12 метров в секунду, с порывами от 15 до 20 метров в секунду в Крыму и в Приазовье.

Температура воздуха ночью в северных и восточных областях составит 10-15 градусов мороза, в других частях страны от 2 до 8 градусов.

Днем ожидается от -2 до -7 градусов, а на западе и юго-западе от -1 до +4 градусов тепла, прогнозирует Кибальчич.

Кстати, названы главные климатические опасности для Украины, которые могут привести к апокалипсису.

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