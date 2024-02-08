Кліматолог сказала, де в Україні найкомфортніше буде жити через 50 років

2023-й став найспекотнішим за всі роки спостереження. Вчені одноголосно заявляють, що підвищення температури по всій планеті відбуватиметься й надалі. У майбутньому це спричинить явище "кліматичних біженців", бо люди переселятимуться на території, які комфортніші для життя.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Які регіони будуть найсприятливіші для проживання через пів століття

"Найсприятливішими для життя зараз і в найближчому майбутньому є регіони, розташовані в помірних широтах, на рівнинних територіях, подалі від узбереж океанів і морів та гірських масивів. До таких регіонів належить і Україна", - говорить кліматолог.

За словами Балабух, незважаючи на значні зміни клімату, які спостерігаються на території нашої країни, вони не такі катастрофічні, як в полярних і тропічних широтах.

"Тому значна кількість кліматичних біженців, особливо з Азії та Африки, буде намагатись переселитись до нас, що може підвищити соціальну та економічну напругу в суспільстві", - пояснює науковиця.

Кліматолог додає, що в Україні найкомфортніше через 50-100 років буде жити на Прикарпатті та Поліссі, особливо правобережному.

Середня температура на планеті підвищуватиметься й надалі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Також Балабух наголошує, якщо люди продовжуватимуть і надалі в такому ж обсязі використовувати вуглецеві технології, то уже до середини ХХІ століття концентрація парникових газів може досягти 1313 ppm і продовжить зростати далі. А середня за рік температура повітря може підвищитись на 1,7-2,2 градуси до середини століття, а до кінця століття на 4-5 градусів і більше, порівняно з його початком.

"Концентрація парникових газів може до кінця століття зрости до 630 ppm і стабілізуватись, а середня за рік температура повітря може підвищитись на 2-2,5 градуси до кінця століття", - пояснює кліматолог.

Якщо середня температура на планеті сягне таких показників, то половина рідкісних видів рослин в Україні зникнуть зі своїх місць.