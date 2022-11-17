Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відео

17 листопада в Україні випав перший сніг. Подекуди опади сягнули 10 см.
Відео та фото засніжених міст України переглядайте у матеріалі Styler.
У Києві сніг злегка припорошив вулиці, а температура повітря опустилася до -2 градусів. На дорогах ожеледиця, тому водіїв закликають не виїжджати сьогодні на власному авто.
Мокрий сніг також випав на Сумщині, Чернігівщині та Львівщині. Але найбільше засипало гору Піп Іван Чорногірський. Сніговий покрив 8-10 см.
Користувачі соцмереж активно діляться фотографіями засніжених міст.
Відео засніженого Львова
Нагадуємо, у Києві очікується ожеледиця, що потрібно знати водіям та пішоходам.
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