Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відео

Де випав перший сніг

У Києві сніг злегка припорошив вулиці, а температура повітря опустилася до -2 градусів. На дорогах ожеледиця, тому водіїв закликають не виїжджати сьогодні на власному авто.

Мокрий сніг також випав на Сумщині, Чернігівщині та Львівщині. Але найбільше засипало гору Піп Іван Чорногірський. Сніговий покрив 8-10 см.

Користувачі соцмереж активно діляться фотографіями засніжених міст.

Засніжений Піп Іван Чорногірський (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Засніжений Чернігів (фото: facebook.com/ Вечірній Чернігів)

Засніжений Чернігів (фото: facebook.com/ Вечірній Чернігів)

Засніжений Чернігів (фото: facebook.com/ Вечірній Чернігів)

Перший сніг у Сумах (фото: facebook.com/ Суспільне/Суми)

Перший сніг у Києві (фото: facebook.com/ Людмила Іваненко)

Перший сніг у Бучі (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Україну засипало першим снігом (фото: facebook.com/ Анна Єрмоленко)

Перший сніг у Льові (фото: facebook.com/Юлія Великодна)

Україну засипало першим снігом (фото: facebook.com/IncredibleKyiv)

Україну засипало першим снігом (фото: facebook.com/ Олена Капранова)

Львів засипало першим снігом (фото: facebook.com/lviv1256)

Відео засніженого Львова