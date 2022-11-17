UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відео

В Україні випав перший сніг (фото: facebook.com/lviv1256)
Автор: Василина Копитко

17 листопада в Україні випав перший сніг. Подекуди опади сягнули 10 см.

Відео та фото засніжених міст України переглядайте у матеріалі Styler.

Де випав перший сніг

У Києві сніг злегка припорошив вулиці, а температура повітря опустилася до -2 градусів. На дорогах ожеледиця, тому водіїв закликають не виїжджати сьогодні на власному авто.

Мокрий сніг також випав на Сумщині, Чернігівщині та Львівщині. Але найбільше засипало гору Піп Іван Чорногірський. Сніговий покрив 8-10 см.

Користувачі соцмереж активно діляться фотографіями засніжених міст.

Засніжений Піп Іван Чорногірський (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Засніжений Чернігів (фото: facebook.com/ Вечірній Чернігів)

Засніжений Чернігів (фото: facebook.com/ Вечірній Чернігів)

Засніжений Чернігів (фото: facebook.com/ Вечірній Чернігів)

Перший сніг у Сумах (фото: facebook.com/ Суспільне/Суми)

Перший сніг у Києві (фото: facebook.com/ Людмила Іваненко)

Перший сніг у Бучі (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Україну засипало першим снігом (фото: facebook.com/ Анна Єрмоленко)

Перший сніг у Льові (фото: facebook.com/Юлія Великодна)

Україну засипало першим снігом (фото: facebook.com/IncredibleKyiv)

Україну засипало першим снігом (фото: facebook.com/ Олена Капранова)

Львів засипало першим снігом (фото: facebook.com/lviv1256)

Відео засніженого Львова

Нагадуємо, у Києві очікується ожеледиця, що потрібно знати водіям та пішоходам.

Читайте також про те, коли очікувати перші морози в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Снігопад