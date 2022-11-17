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Украину окутало снегом, кое-где высыпало 10 см: красивые фото и видео

В Украине выпал первый снег (фото: facebook.com/lviv1256)
Автор: Василина Копытко

17 ноября в Украину выпал первый снег. Кое-где осадки достигли 10 см.

Видео и фото заснеженных городов Украины просматривайте в материале Styler .

Где выпал первый снег

В Киеве снег слегка припылил улицы, а температура воздуха опустилась до -2 градусов. На дорогах гололедица, поэтому водителей призывают не ездить сегодня на собственном автомобиле.

Мокрый снег также выпал в Сумской, Черниговской и Львовской областях. Но больше всего засыпало гору Поп Иван Черногорский. Снежный покров 8-10 см.

Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями заснеженных городов.

Снежный Поп Иван Черногорский (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Снежный Чернигов (фото: facebook.com/ Вечерний Чернигов)

Снежный Чернигов (фото: facebook.com/ Вечерний Чернигов)

Снежный Чернигов (фото: facebook.com/ Вечерний Чернигов)

Первый снег в Сумах (фото: facebook.com/ Общественное/Суммы)

Первый снег в Киеве (фото: facebook.com/ Людмила Иваненко)

Первый снег в Буче (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Украину засыпало первым снегом (фото: facebook.com/ Анна Ермоленко)

Первый снег во Львове (фото: facebook.com/Юлия Пасхальная)

Украину засыпало первым снегом (фото: facebook.com/IncredibleKyiv)

Украину засыпало первым снегом (фото: facebook.com/ Елена Капранова)

Львов засыпало первым снегом (фото: facebook.com/lviv1256)

Видео заснеженного Львова

Напоминаем, в Киеве ожидается гололед, что нужно знать водителям и пешеходам.

Читайте также о том, когда ожидать первые морозы в Украине .

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