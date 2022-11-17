Украину окутало снегом, кое-где высыпало 10 см: красивые фото и видео

17 ноября в Украину выпал первый снег. Кое-где осадки достигли 10 см.
Видео и фото заснеженных городов Украины просматривайте в материале Styler .
В Киеве снег слегка припылил улицы, а температура воздуха опустилась до -2 градусов. На дорогах гололедица, поэтому водителей призывают не ездить сегодня на собственном автомобиле.
Мокрый снег также выпал в Сумской, Черниговской и Львовской областях. Но больше всего засыпало гору Поп Иван Черногорский. Снежный покров 8-10 см.
Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями заснеженных городов.
Видео заснеженного Львова
Напоминаем, в Киеве ожидается гололед, что нужно знать водителям и пешеходам.
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