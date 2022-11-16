У Києві очікується ожеледиця: що потрібно знати водіям та пішоходам

У Києві 17 листопада синоптики прогнозує перший сніг, а разом із ним і ожеледицю. Також прогнозують місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с.

У КМДА розповіли мешканцям столиці, як правильно поводитися в таку погоду.