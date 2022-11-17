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Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відео

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Україна, Четвер 17 листопада 2022 11:30
Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відео В Україні випав перший сніг (фото: facebook.com/lviv1256)
Автор: Василина Копитко

17 листопада в Україні випав перший сніг. Подекуди опади сягнули 10 см.

Відео та фото засніжених міст України переглядайте у матеріалі Styler.

Де випав перший сніг

У Києві сніг злегка припорошив вулиці, а температура повітря опустилася до -2 градусів. На дорогах ожеледиця, тому водіїв закликають не виїжджати сьогодні на власному авто.

Мокрий сніг також випав на Сумщині, Чернігівщині та Львівщині. Але найбільше засипало гору Піп Іван Чорногірський. Сніговий покрив 8-10 см.

Користувачі соцмереж активно діляться фотографіями засніжених міст.

Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоЗасніжений Піп Іван Чорногірський (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоЗасніжений Чернігів (фото: facebook.com/ Вечірній Чернігів)

Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоЗасніжений Чернігів (фото: facebook.com/ Вечірній Чернігів)

Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоЗасніжений Чернігів (фото: facebook.com/ Вечірній Чернігів)

Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоПерший сніг у Сумах (фото: facebook.com/ Суспільне/Суми)

Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоПерший сніг у Києві (фото: facebook.com/ Людмила Іваненко)

Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоПерший сніг у Бучі (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоУкраїну засипало першим снігом (фото: facebook.com/ Анна Єрмоленко)

Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоПерший сніг у Льові (фото: facebook.com/Юлія Великодна)

Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоУкраїну засипало першим снігом (фото: facebook.com/IncredibleKyiv)

Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоУкраїну засипало першим снігом (фото: facebook.com/ Олена Капранова)Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоУкраїну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відео

Україну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоУкраїну окутало снігом, подекуди висипало 10 см: красиві фото і відеоЛьвів засипало першим снігом (фото: facebook.com/lviv1256)

Відео засніженого Львова

Нагадуємо, у Києві очікується ожеледиця, що потрібно знати водіям та пішоходам.

Читайте також про те, коли очікувати перші морози в Україні.

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