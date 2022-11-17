Украину окутало снегом, кое-где высыпало 10 см: красивые фото и видео
17 ноября в Украину выпал первый снег. Кое-где осадки достигли 10 см.
Видео и фото заснеженных городов Украины просматривайте в материале Styler .
Где выпал первый снег
В Киеве снег слегка припылил улицы, а температура воздуха опустилась до -2 градусов. На дорогах гололедица, поэтому водителей призывают не ездить сегодня на собственном автомобиле.
Мокрый снег также выпал в Сумской, Черниговской и Львовской областях. Но больше всего засыпало гору Поп Иван Черногорский. Снежный покров 8-10 см.
Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями заснеженных городов.
Снежный Поп Иван Черногорский (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Снежный Чернигов (фото: facebook.com/ Вечерний Чернигов)
Снежный Чернигов (фото: facebook.com/ Вечерний Чернигов)
Снежный Чернигов (фото: facebook.com/ Вечерний Чернигов)
Первый снег в Сумах (фото: facebook.com/ Общественное/Суммы)
Первый снег в Киеве (фото: facebook.com/ Людмила Иваненко)
Первый снег в Буче (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)
Украину засыпало первым снегом (фото: facebook.com/ Анна Ермоленко)
Первый снег во Львове (фото: facebook.com/Юлия Пасхальная)
Украину засыпало первым снегом (фото: facebook.com/IncredibleKyiv)
Украину засыпало первым снегом (фото: facebook.com/ Елена Капранова)
Львов засыпало первым снегом (фото: facebook.com/lviv1256)
Видео заснеженного Львова
Напоминаем, в Киеве ожидается гололед, что нужно знать водителям и пешеходам.
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