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В Україну несеться літнє тепло: де буде +25 градусів та коли

В Україну йде літнє тепло (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні на цьому тижні очікується справжнє літнє тепло. Подекуди синоптики прогнозують температуру повітря до +26 градусів.

Де саме буде спекотно та коли, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі використані прогнози Наталки Діденко, Ігоря Кібальчича.

Коли в Україні буде тепло

Так, синоптик Наталка Діденкко зробила прогноз стосовно очікуваного потепління в Україні. За її словами, вже на цих вихідних (30 та 31 березня)  погода потішить нас теплом. У деяких регіонах температура може піднятися до +23 градусів.

За прогнозами Діденко, умовне "літо" розпочнеться з 27 березня.

"Тепла погода охопить всю територію України", - додала вона.

Також варто зазначити, що синоптик Ігор Кібальчич також передбачає теплі дні в Україні в кінці березня. Температура місцями може досягти +23 градусів.

Так, за прогнозами експерта на цих вихідних в Україні не передбачається опадів. У суботу вночі в центральних та південних областях місцями можливі тумани. Вітер буде переважно з південно-західного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується від +4 до +9 градусів, вдень від +15 до +20 градусів, а в окремих західних, центральних та південних областях може сягати +21...+25 градусів.

У неділю, 31 березня, очікується майже безопадна погода.

Вітер буде віяти з південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі підніметься від +6 до +11 градусів, вдень - від +18 до +23 градусів, а у південних та окремих центральних областях, а також в центральних районах Криму - може досягати +24...+26 градусів.

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