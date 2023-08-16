Україну накриють сильні магнітні бурі: коли чекати на удари

Коли чекати на удари в серпні

Очікується, що магнітна буря накриє Україну 16 серпня. Її потужність досягне майже 5 балів.

Крім того, ця магнітна буря може сильно затягнутися. За попередніми даними, шторм триватиме щонайменше 3 дні.

17 та 18 серпня магнітна буря буде також на рівні 4 балів. Однак не можна виключати, що згодом потужність шторму посилиться.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур деякі можуть виявити у себе такі симптоми:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в серці

слабкість та сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Небезпека магнітної бурі

Найбільшу небезпеку такі бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. У них є ризик зазнати високого рівня радіації, що збільшує ймовірність розвитку раку.

Крім того, існує чимало різних досліджень, що підтверджують вплив бур на самопочуття людини. Люди в дні магнітних бур значно частіше скаржаться на головний біль, різке погіршення самопочуття, проблеми з концентрацією, порушення сну.

Також підвищена сонячна активність впливає психологічний стан людини. Можлива надмірна агресія, загострення різноманітних розладів, у тому числі й тривожності. Можуть бути різкі емоційні перепади, дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Вчені у всьому світі продовжують вивчати вплив спалахів на Сонці та магнітних бур на життєдіяльність людини.

Як захистити себе в небезпечні дні