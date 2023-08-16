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Україну накриють сильні магнітні бурі: коли чекати на удари

Коли в Україні будуть магнітні бурі (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

На Землі в серпні вируватимуть магнітні бурі. Так, протягом 15-17 серпня Землі відбудеться лише невелике магнітне коливання, силою від 1 до 5 балів.

Про це повідомляє астросиноптика із сайту Meteofor.

Коли чекати на удари в серпні

Очікується, що магнітна буря накриє Україну 16 серпня. Її потужність досягне майже 5 балів.

Крім того, ця магнітна буря може сильно затягнутися. За попередніми даними, шторм триватиме щонайменше 3 дні.

17 та 18 серпня магнітна буря буде також на рівні 4 балів. Однак не можна виключати, що згодом потужність шторму посилиться.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур деякі можуть виявити у себе такі симптоми:

  • головний біль
  • запаморочення
  • нудота
  • біль в серці
  • слабкість та сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань

Небезпека магнітної бурі

Найбільшу небезпеку такі бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. У них є ризик зазнати високого рівня радіації, що збільшує ймовірність розвитку раку.

Крім того, існує чимало різних досліджень, що підтверджують вплив бур на самопочуття людини. Люди в дні магнітних бур значно частіше скаржаться на головний біль, різке погіршення самопочуття, проблеми з концентрацією, порушення сну.

Також підвищена сонячна активність впливає психологічний стан людини. Можлива надмірна агресія, загострення різноманітних розладів, у тому числі й тривожності. Можуть бути різкі емоційні перепади, дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Вчені у всьому світі продовжують вивчати вплив спалахів на Сонці та магнітних бур на життєдіяльність людини.

Як захистити себе в небезпечні дні

  • здорово і повноцінно харчуйтесь, пийте достатньо води
  • гуляйте на свіжому повітрі (але не під палючим сонцем)
  • не перевтомлюйтесь фізично та емоційно
  • відмовтеся від алкоголю, паління, енергетиків
  • обмежте вживання кави, міцного чаю
  • важливі справи краще перенесіть на інші дні

 

До речі, раніше ми писали про те, що лікарі назвали причини головного болю вранці.

А ще розповідали про те, чи може впливати зміна погоди на здоров'я людини.

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