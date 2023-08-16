Украину накроют сильные магнитные бури: когда ждать ударов

Когда ждать ударов в августе

Ожидается, что магнитная буря накроет Украину 16 августа. Ее мощность достигнет почти 5 баллов.

Кроме того, эта магнитная буря может сильно затянуться. По предварительным данным, шторм продлится минимум 3 дня.

17 и 18 августа магнитная буря будет также на уровне 4 баллов. Однако нельзя исключать, что со временем мощность шторма усилится.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь некоторые могут обнаружить у себя следующие симптомы:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в сердце

слабость и сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Опасность магнитной бури

Самую большую опасность такие бури представляют для астронавтов, которые находятся вне защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергнуться высокому уровню радиации, что увеличивает вероятность развития рака.

Кроме того, существует немало различных исследований, которые подтверждают влияние бурь на самочувствие человека. Люди в дни магнитных бурь значительно чаще жалуются на головные боли, резкое ухудшение самочувствия, проблемы с концентрацией, нарушения сна.

Также повышенная солнечная активность влияет на психологическое состояние человека. Возможна чрезмерная агрессия, обострение различных расстройств, в том числе и тревожности. Могут быть резкие эмоциональные перепады, раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Ученые во всем мире продолжают изучать воздействие вспышек на Солнце и магнитных бурь на жизнедеятельность человека.

Как защитить себя в опасные дни