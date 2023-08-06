Чому вранці болить голова: названі найчастіші причини

Головний біль одразу після пробудження може завдати дискомфорту та знизити працездатність. А часті головні болі на початку дня можуть сигналізувати про якісь проблеми зі здоров'ям, тому варто отримати консультацію сімейного лікаря.

Стрес

Якщо ви прокинулися вранці з пульсуючим головним болем вранці, це може вказувати, що ваш мозок відреагував на падіння гормонів стресу. Таке відбувається в ситуації, коли після важкого напруженого робочого тижня у вас утворився вихідний і ви змогли повноцінно розслабитися. Через гормональні зміни кровоносні судини звужуються, а потім розширюються і це викликає головний біль.

Зневоднення

Спекотні дні, недостатнє споживання води протягом дня - все це може призвести до головного болю вранці через зневоднення організму. До речі, саме зневоднення призводить до сильного головного болю вранці після прийому алкогольних напоїв напередодні.

Бруксизм

Таким словом у медицині називають нічний зріже зубами. Якщо ви схильні до бруксизму, то вранці у вас може боліти голова. За словами експертів, скрегіт зубами та стиснення щелеп уві сні можуть бути результатом сильного стресу чи занепокоєння.

Алкоголь

Навіть зовсім невелика доза алкоголю, наприклад, келих вина або 1 пляшечка пива - можуть стати причиною сильного головного болю вранці.

Харчові тригери

Існує ціла низка продуктів, які називають збудниками головного болю. Таку їжу не варто вживати у великій кількості, а особливо – на ніч.

До таких продуктів належать:

Сир

Газовані напої

Темний шоколад

Оброблене м'ясо та риба

Як полегшити головний біль

Прийом болезаспокійливих препаратів

Заняття для розслаблення (йога, масаж, медитація)

Змініть звички (відрегулюйте графік сну, більше гуляйте, слідкуйте за раціоном харчування та часом їди)

Замініть подушку (нижчу, тверду).

Скоротіть споживання напоїв з кофеїном (чай, кава, кока-кола)

Коли потрібно звернутися до лікаря обов'язково