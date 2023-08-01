Українцями маніпулюють у магазинах. Як розпізнати обман на цінниках і в чеку: відповіді експертів

Як магазини спонукають купувати більше

Можливо, ви цього не помічали, але в супермаркетах кожна деталь має велике значення: від палітри кольорів до того, що буде лежати на прилавках біля каси.

Один із екскерівників маркетингу великої національної мережі супермаркетів каже, що маркетинг у магазинах - це ціла наука, яка виробляється індивідуально для кожної мережі.

За його словами, дуже важливу роль відіграє те, як викладено товар на прилавках.

"Її треба вибудовувати таким чином, щоб клієнту було завжди зручно і зрозуміло. Знову ж таки: якщо намагатись обманювати клієнта, наприклад, ставлячи товари з більшою маржею на "золоті" полиці в довготривалій перспективі можна отримати неповагу клієнта", - пояснює експерт.

Це означає, що людина просто не повернеться в той магазин, де на полицях із товарами широкого вжитку буде представлена дорога продукція.

Особливу роль відіграє те, як розставлено товар у магазині (ілюстративне фото: Freepik)

Бондар також додає, що важливими є й додаткові стелажі, наприклад, біля кас. Там зазвичай продають дрібниці: солодощі, санітайзери, жувальні гумки тощо. Тобто щось, що коштує мало, але на цьому магазин також може непогано заробити.

Тобто фактично все, що ви бачите в магазинах, крім продуктів, повинне працювати на те, аби спонукати вас купити більше.

Однак головним у цьому залишається єдине правило - покупцю повинно бути зручно.

"Головна хитрість - бути на боці клієнта. Ніколи не можна використовувати брудні інструменти: обман, комунікації, пов'язані з расизмом, харасментом та неповагою. І тоді все буде супер", - каже фахівець.

Як найчастіше обманюють у магазинах

Вартість на ціннику не збігається з вартістю в чеку

Ця схема є найпопулярнішою у великих торговельних мережах, каже директор юридичної компані Наталя Д'ячкова. Зазвичай це пояснюють тим, що не встигли замінити цінники чи відбувся переоблік тощо. Людський чи технічний фактори справді ніхто не скасовував, тому така помилка цілком реальна.

Щоб не втрапити на цей "гачок", покупцю потрібно самостійно стежити за цінами. Після виходу з магазину перевірте чек чи робіть це прямо на касі, коли вам пробивають товар. У разі невідповідності магазин зобов'язаний повернути вам різницю.

Неправильна сума решти

Покупець також повинен перевіряти правильність розрахунку самостійно відразу при отриманні решти. Якщо цього не зробити вчасно, а виявити вже дома - довести неправильність розрахунків буде можливо лише шляхом перевірки відеозаписів з камер спостереження у магазині.

Додаткові послуги та товари в чеку

Найчастіше це трапляється під час придбання побутової техніки. Проте тут усе не так просто.

"У першому випадку клієнту пропонують, наприклад, відразу встановити захисне скло на телефон чи взяти додаткову гарантію на пральну машину тощо. Якщо споживач захоче повернути товар протягом 14 днів, то вартість цих додаткових компонентів не повернуть", - пояснює експерт.

Тому краще спочатку придбати товар і покористуватися ним, а тоді робити висновок, чи потрібне вам щось додаткове.

"У другому випадку покупцеві озвучують ціну на техніку, наприклад, ціна пральної машини - 10 000 гривень, він купує її. Але в чеку бачить, що ціна приладу 8 000, а додаткової страховки - 2 000", - розповідає Наталя.

Тобто в цілому продавець ніби-то й не обдурив, адже назвав саме ту ціну, яку й сплачено, але юридично ціна товару є меншою.

Серед інших популярних схем є також:

відмова видавати чек, зокрема це стосується онлайн-шопінгу

продаж неякісного товару

неправильна інформація щодо захисту прав споживача

Куди скаржитися, якщо вас обдурили

У 2019 році постанова Кабінету міністрів скасувала обов'язкове ведення паперової книги скарг. Однак ЗУ "Про звернення громадян" передбачено, що українці мають право звернутися до підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності із зауваженнями, скаргами та пропозиціями.

У разі порушення ваших прав споживача, які регулюються Законом України "Про захист прав споживачів", ви можете звертатися до:

місцевих відділень Держпродспоживслужби (їхні контакти повинні бути розміщені в куточках споживача)

поліції, але при цьому знайте, що порушення прав споживача - це не компетенція поліції

суду

Якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв, повідомляйте про це на електронну адресу Кіберполіції України: callcenter@cyberpolice.gov.ua.