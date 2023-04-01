Українці переплачують шалені гроші при купівлі риби: дивіться, як це працює

В супермаркетах у відділі заморозки широко представлена лінійка мороженої риби "у глазурі": хек, зубатка, минтай, скумбрія, оселедець, морський окунь і так далі. Окремі шматки риби в гарній упаковці можуть показатися чудовою ідеєю для вечері. Але після розморожування ви можете виявити, що риби стало менше - значна частка маси, яку виробник називає "глазур'ю" стекла у водопровід...

Спробуємо розібратися у матеріалі Styler, скільки ми платимо за воду із запахом риби, купуючи таку заморозку.

Скільки води в кілограмі риби

До прикладу, візьмемо, упаковку хека мороженого глазурованого відомої компанії. Виготовлена така риба за ТУ У 15.2-30665859-008:2011. Вартість упаковки (1060 г) - 225 грн.

Цікаво, що вода прописана у складі риби: хек, крижана глазур (вода питна) 20%. Виробник в складі риби заявляє, що 1/5 упаковки - це вода. Тобто 212 грамів із 1060 - ви викинете після розморожування. А це - 45 грн! На ділі все ще цікавіше.

У складі глазурованої риби 20% - вода (фото: Styler)

Експеримент показав, що після повної розморозки, коли риба стекла і досягла кімнатної температури, її вага зменшилася з 1066 грамів (стільки реально було в упаковці) до 688 грамів. Різниця - 378 грамів, або 35%, або 80 грн!

80 гривень ми заплатили за воду із запахом морської риби!

Вага риби до розморожування:

Фото: Styler

Та ж сама риба після розморожування:

Фото: Styler

Чому виробник може собі дозволити продавати воду за ціною риби?

Справа вся в ТУ У (технічні умови України). На відміну від державних стандартів (ДСТУ), технічні умови розробляє сам виробник, у випадку якщо на певний новий вид продукції взагалі не існує державних стандартів, або ж якщо йому потрібно розширити асортимент продукції, запровадити новітні розробки, вдосконалити технологічний процес, упаковку, приймати участь у тендерах тощо.

ТУ є майновою власністю виробника, тож ознайомитися з ними можна лише з дозволу власника.

Ідея замінити ДСТУ "технічними умовами" виглядає від початку навіть благородно. Наприклад, ви, як виробник хочете додати до цукерок більше шоколаду, щоб бути конкурентноспроможними, випускаєте ТУ і покращуєте якість своєї продукції.

На ділі все зовсім інакше. Яскравий приклад - саме наше глазурована риба, в яку виробник напхав води, та ще й назвав це "технічними умовами".

В ДСТУ вага глазурі не входить до маси нетто

Державний стандарт України 4868:2007 "Риба заморожена" чітко прописує такий процес як "глазурування риби".

Це - процес утворювання захисного шару льоду на поверхні замороженого блока риби чи риби, замороженої поштучно, за зрошування чи занурювання її у питну чи чисту морську воду з розчиненими у ній харчовими добавками чи без них.

Глазурують рибу, щоб зберегти її поштучність, тобто, щоб вона не злипалася одним суцільним шматком.

Згідно з цим стандартом, маса глазурі має складати 2% від маси риби, а маса нетто на упаковці повинна вказуватися без врахування глазурі.

Але навіщо ці ДСТУ, якщо цінну морську рибу можна продати значно вигідніше, прописавши власні ТУ, та ще й порушивши їх...

Скриншот ДСТУ 4868:2007