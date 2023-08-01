Украинцами манипулируют в магазинах. Как распознать обман на ценниках и в чеке: ответы экспертов

Как магазины побуждают покупать больше

Возможно, вы этого не замечали, но в супермаркетах каждая деталь имеет большое значение: от цветовой палитры до того, что будет лежать на прилавках у кассы.

Один из экс-руководителей маркетинга большой национальной сети супермаркетов говорит, что маркетинг в магазинах - это целая наука, которая производится индивидуально для каждой сети.

По его словам, очень важную роль играет то, как выложен товар на прилавках.

"Ее нужно выстраивать таким образом, чтобы клиенту было всегда удобно и понятно. Опять же: если пытаться обманывать клиента, например, ставя товары с большей маржой на "золотые" полки в долгосрочной перспективе можно получить неуважение клиента", - объясняет эксперт.

Это значит, что человек просто не вернется в магазин, где на полках с товарами широкого потребления будет представлена дорогая продукция.

Особенную роль играет то, как расставлен товар в магазине (иллюстративное фото: Freepik)

Бондар также добавляет, что важны и дополнительные стеллажи, например, у касс. Там обычно продают мелочи: сладости, санитайзеры, жевательные резинки и т. д. То есть что-то, что стоит мало, но на этом магазин тоже может неплохо заработать.

То есть фактически все, что вы видите в магазинах, кроме продуктов, должно работать на то, чтобы побуждать вас купить больше.

Однако главным в этом остается единственное правило - покупателю должно быть удобно.

"Главная хитрость - быть на стороне клиента. Никогда нельзя использовать грязные инструменты: обман, коммуникации, связанные с расизмом, харасментом и неуважением. И тогда все будет супер", - говорит эксперт.

Как чаще всего обманывают в магазинах

Стоимость на ценнике не совпадает со стоимостью в чеке

Эта схема наиболее популярна в крупных торговых сетях, говорит директор юридической компании Наталья Дьячкова. Обычно это объясняют тем, что не успели заменить ценники или произошел переучет и т. д. Человеческий или технический факторы действительно никто не отменял, поэтому такая ошибка вполне реальна.

Чтобы не попасть на этот "крючок", покупателю нужно самостоятельно следить за ценами. После выхода из магазина проверьте чек или делайте это прямо на кассе, когда вам пробивают товар. В случае несоответствия магазин обязан вернуть вам разницу.

Неправильная сумма сдачи

Покупатель также должен проверять правильность расчета самостоятельно сразу при получении сдачи. Если этого не сделать вовремя, а обнаружить дома - доказать неправильность расчетов будет возможно только путем проверки видеозаписей с камер наблюдения в магазине.

Дополнительные услуги и товары в чеке

Чаще всего это случается при покупке бытовой техники. Однако здесь все не так просто.

"В первом случае клиенту предлагают, например, сразу установить защитное стекло на телефон или взять дополнительную гарантию на стиральную машину и т. д. Если потребитель захочет вернуть товар в течение 14 дней, то стоимость этих дополнительных компонентов не вернут", - объясняет эксперт.

Поэтому лучше сначала приобрести товар и воспользоваться им, а затем делать вывод, нужно ли вам что-нибудь дополнительное.

"Во втором случае покупателю озвучивают цену на технику, например, цена стиральной машины - 10 000 гривен, он покупает ее. Но в чеке видит, что цена прибора 8 000, а дополнительной страховки - 2 000", - рассказывает Наталья.

То есть в целом продавец вроде бы и не обманул, ведь назвал именно ту цену, которая и уплачена, но юридически цена товара меньше.

Среди других популярных схем также:

отказ выдавать чек, в частности это касается онлайн-шоппинга

продажа некачественного товара

неправильная информация о защите прав потребителя

Куда жаловаться, если вас обманули

В 2019 году постановление Кабинета министров отменило обязательное ведение бумажной книги жалоб. Однако ЗУ "Об обращениях граждан" предусмотрено, что украинцы имеют право обратиться к предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности с замечаниями, жалобами и предложениями.

В случае нарушения прав потребителя, регулируемых Законом Украины "О защите прав потребителей", вы можете обращаться в:

местные отделения Госпродпотребслужбы (их контакты должны быть размещены в уголках потребителя)

полицию, но при этом знайте, что нарушение прав потребителя - это не компетенция полиции

суд

Если вы стали жертвой интернет-мошенников, сообщайте об этом по электронному адресу Киберполиции Украины: callcenter@cyberpolice.gov.ua.