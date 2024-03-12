Українцям зробили заяву про пільги на комуналку

Українці, які отримують знижку на оплату комунальних послуг, мають знати важливу інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.
Учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається у розмірі 50% знижки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це – 4 240 грн).
До членів сім'ї пільговика, яким надається пільга, належать:
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