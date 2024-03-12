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Українцям зробили заяву про пільги на комуналку

Фото: Українцям зробили заяву щоло пільг (if.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Українці, які отримують знижку на оплату комунальних послуг, мають знати важливу інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Хто вважається членом сім’ї учасника війни при наданні пільг на оплату житлово-комунальних послуг?

Учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається у розмірі 50% знижки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це – 4 240 грн).

До членів сім'ї пільговика, яким надається пільга, належать:

  • дружина (чоловік);
  • їхні неповнолітні діти (до 18 років);
  • неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
  • особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;
  • непрацездатні батьки;
  • особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

 

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