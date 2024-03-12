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Украинцам сделали заявление о льготах на коммуналку

Фото: Украинцам сделали заявление по льготам (if.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы, получающие скидку на оплату коммунальных услуг, должны знать важную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.

Кто считается членом семьи участника войны при предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг?

Участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50% скидки, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году – 4 240 грн).

К членам семьи льготника, которым предоставляется льгота, относятся:

  • жена (супруг);
  • их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
  • холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
  • лицо, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке;
  • нетрудоспособные родители;
  • лицо, находящееся на попечении или попечительстве гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.

 

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