Українцям зробили важливу заяву про зміну паспорта під час війни: що потрібно знати

З впровадженням ID-карток замість паспортів-книжечок українці все частіше починають змінювати свої документи. Проте у зв'язку з дією воєнного стану виникає багато запитань стосовно цього процесу.
Відповіді на них дали в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.
Так, але лише за кількох умов:
Документи будуть дійсними у період дії воєнного стану та підлягають обміну чи вклеюванню фотокарток протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Змінювати фото в паспорті-книжечці потрібно після досягнення вами 25 та 45 років.
А ID-картка видається на чотири роки особам віком від 14 до 18 років. Для решти українців - на 10 років. Термін оновлення документа буде зазначений на ньому.
Раніше ми розповідали, яку обов'язкову процедуру з паспортами українці знову повинні робити.
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