Українцям зробили важливу заяву про зміну паспорта під час війни: що потрібно знати

Термін дії документа завершився під час воєнного стану. Чи дійсний мій паспорт?

Так, але лише за кількох умов:

термін дії паспорта у формі картки закінчився за 30 днів 24.02.2022 та після цієї дати

термін вклеювання нових фото у паспорт-книжечку зразка 1994 року настав за 30 днів до 24.02.2022 та після цієї дати

Коли оновити ID-картку чи замінити фото в паспорті

Документи будуть дійсними у період дії воєнного стану та підлягають обміну чи вклеюванню фотокарток протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Змінювати фото в паспорті-книжечці потрібно після досягнення вами 25 та 45 років.

А ID-картка видається на чотири роки особам віком від 14 до 18 років. Для решти українців - на 10 років. Термін оновлення документа буде зазначений на ньому.