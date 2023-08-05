RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам сделали важное заявление о смене паспорта во время войны: что нужно знать

Как сменить паспорт во время войны (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

С использованием ID-карт вместо паспортов-книжечек украинцы все чаще начинают менять свои документы. Однако в связи с действием военного положения возникает множество вопросов касательно этого процесса.

Ответы на них дали в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

Срок действия документа завершился во время военного положения. Действительный ли мой паспорт?

Да, но только при нескольких условиях:

  • срок действия паспорта в форме карты истек за 30 дней 24.02.2022 и после этой даты
  • срок вклеивания новых фото в паспорт-книжечку образца 1994 наступил за 30 дней до 24.02.2022 и после этой даты

Когда обновить ID-карту или заменить фото в паспорте

Документы будут действительны в период действия военного положения и подлежат обмену или вклеиванию фотографий в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Менять фото в паспорте-книжечке нужно по достижении вами 25 и 45 лет.

А ID-карта выдается на четыре года лицам от 14 до 18 лет. Для остальных украинцев - на 10 лет. Срок обновления документа будет указан на нем.

Раньше мы рассказывали, какую обязательную процедуру с паспортами украинцы снова должны делать.

Читайте также, какие проблемы с документами не дадут вам выехать за границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
паспорт УкраїниID карты