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В Україні повернули обов'язкову процедуру з паспортами: що знову потрібно робити

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Україна, Субота 08 липня 2023 15:25
В Україні повернули обов'язкову процедуру з паспортами: що знову потрібно робити Коли треба змінювати фото в паспорті (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Поки в Україні тривав карантин через пандемію COVID-19, громадянам не потрібно було змінювати фото в паспорті з настанням того чи іншого віку. Однак з 1 липня карантин офіційно скасували, а відповідно з'явилася необхідність оновлювати світлину в документі.

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

"В Україні від 1 липня 2023 року рішенням Уряду скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19. У зв'язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) після досягнення особою 25- чи 45-річного віку", - йдеться у повідомленні.

Таким чином українці, яким виповнилося 25 або 45 років у період від 13 березня 2020 року до 24 січня 2022 року, повинні звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг для того, щоб змінити фото в паспорті.

Оновити світлину потрібно до 1 серпня 2023 року.

Зверніть увагу, що якщо фотографія не буде вклеєна вчасно, тоді паспорт-книжечку доведеться замінити на ID-картку.

Як замінити паспорт-книжечку

  • Візьміть паспорт та квитанцію про сплату адмінзбору. 14-річним громадянам, які отримують паспорт уперше, потрібно взяти свідоцтво про народження. Для них ця послуга безкоштовна.
  • У деяких випадках потрібні додаткові документи. Перелік ви можете переглянути за посиланням.
  • Зверніться до ЦНАПу, підрозділу Державної міграційної служби чи до центру "Паспортний сервіс".
  • Отримайте ID за 20 чи 10 робочих днів у разі термінового оформлення.

Особам від 14 до 18 років ID-картка видається на 4 роки. А якщо вам виповнилося 18 - на 10 років.

В Україні повернули обов'язкову процедуру з паспортами: що знову потрібно робити

Такий вигляд має паспорт у вигляді ID-картки (ілюстративне фото: pasport.org.ua)

Раніше ми розповідали, як оновлять паспорти-книжечки та кому будуть їх видавати.

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