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Українцям зробили важливу заяву про зміну паспорта під час війни: що потрібно знати

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Україна, Субота 05 серпня 2023 16:00
Українцям зробили важливу заяву про зміну паспорта під час війни: що потрібно знати Як змінити паспорт під час війни (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

З впровадженням ID-карток замість паспортів-книжечок українці все частіше починають змінювати свої документи. Проте у зв'язку з дією воєнного стану виникає багато запитань стосовно цього процесу.

Відповіді на них дали в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

Термін дії документа завершився під час воєнного стану. Чи дійсний мій паспорт?

Так, але лише за кількох умов:

  • термін дії паспорта у формі картки закінчився за 30 днів 24.02.2022 та після цієї дати
  • термін вклеювання нових фото у паспорт-книжечку зразка 1994 року настав за 30 днів до 24.02.2022 та після цієї дати

Українцям зробили важливу заяву про зміну паспорта під час війни: що потрібно знати

Коли оновити ID-картку чи замінити фото в паспорті

Документи будуть дійсними у період дії воєнного стану та підлягають обміну чи вклеюванню фотокарток протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Змінювати фото в паспорті-книжечці потрібно після досягнення вами 25 та 45 років.

А ID-картка видається на чотири роки особам віком від 14 до 18 років. Для решти українців - на 10 років. Термін оновлення документа буде зазначений на ньому.

Українцям зробили важливу заяву про зміну паспорта під час війни: що потрібно знати

Раніше ми розповідали, яку обов'язкову процедуру з паспортами українці знову повинні робити.

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