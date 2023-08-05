Украинцам сделали важное заявление о смене паспорта во время войны: что нужно знать
С использованием ID-карт вместо паспортов-книжечек украинцы все чаще начинают менять свои документы. Однако в связи с действием военного положения возникает множество вопросов касательно этого процесса.
Ответы на них дали в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.
Срок действия документа завершился во время военного положения. Действительный ли мой паспорт?
Да, но только при нескольких условиях:
- срок действия паспорта в форме карты истек за 30 дней 24.02.2022 и после этой даты
- срок вклеивания новых фото в паспорт-книжечку образца 1994 наступил за 30 дней до 24.02.2022 и после этой даты
Когда обновить ID-карту или заменить фото в паспорте
Документы будут действительны в период действия военного положения и подлежат обмену или вклеиванию фотографий в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.
Менять фото в паспорте-книжечке нужно по достижении вами 25 и 45 лет.
А ID-карта выдается на четыре года лицам от 14 до 18 лет. Для остальных украинцев - на 10 лет. Срок обновления документа будет указан на нем.
Раньше мы рассказывали, какую обязательную процедуру с паспортами украинцы снова должны делать.
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