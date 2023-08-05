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Украинцам сделали важное заявление о смене паспорта во время войны: что нужно знать

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Украина, Суббота 05 августа 2023 16:00
Украинцам сделали важное заявление о смене паспорта во время войны: что нужно знать Как сменить паспорт во время войны (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

С использованием ID-карт вместо паспортов-книжечек украинцы все чаще начинают менять свои документы. Однако в связи с действием военного положения возникает множество вопросов касательно этого процесса.

Ответы на них дали в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

Срок действия документа завершился во время военного положения. Действительный ли мой паспорт?

Да, но только при нескольких условиях:

  • срок действия паспорта в форме карты истек за 30 дней 24.02.2022 и после этой даты
  • срок вклеивания новых фото в паспорт-книжечку образца 1994 наступил за 30 дней до 24.02.2022 и после этой даты

Украинцам сделали важное заявление о смене паспорта во время войны: что нужно знать

Когда обновить ID-карту или заменить фото в паспорте

Документы будут действительны в период действия военного положения и подлежат обмену или вклеиванию фотографий в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Менять фото в паспорте-книжечке нужно по достижении вами 25 и 45 лет.

А ID-карта выдается на четыре года лицам от 14 до 18 лет. Для остальных украинцев - на 10 лет. Срок обновления документа будет указан на нем.

Украинцам сделали важное заявление о смене паспорта во время войны: что нужно знать

Раньше мы рассказывали, какую обязательную процедуру с паспортами украинцы снова должны делать.

Читайте также, какие проблемы с документами не дадут вам выехать за границу.

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