Українцям зробили важливу заяву щодо субсидій

Що треба знати українцям про субсидію

З травня житлові субсидії на неопалювальний сезон більшості одержувачів буде призначено автоматично до 30 квітня 2025 року (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств).

Водночас серед субсидіантів є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати. На наступний сезон житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

На підставі звернення надається житлова субсидія на неопалювальний сезон і особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.