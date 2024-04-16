Украинцам сделали важное заявление о субсидиях

Что нужно знать украинцам о субсидии

С мая жилищные субсидии на неотапливаемый сезон большинства получателей будут назначены автоматически до 30 апреля 2025 года (если не изменились данные об имущественном положении и/или составе домохозяйств).

В то же время, среди субсидиантов есть определенные категории, которым субсидию с 1 мая назначат по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах. На следующий сезон жилищная субсидия назначается за личным обращением, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

На основании обращения предоставляется жилищная субсидия на неотапливаемый сезон и лицам, имеющим право на выплату, но в отопительный сезон размер платы за жилищно-коммунальные услуги, взнос/платеж на оплату расходов на управление многоквартирным домом в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов жилищно- коммунальное обслуживание не превышало объема обязательного процента платежа. То есть на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,00 грн.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на его получение.