Українцям заборонили вилов деяких видів риб: що відомо

Що відомо

З 1 травня 2023 року стартує нерестова заборона на вилов бичків та чорноморського калкана.

Заборона триватиме до 15 червня включно у Чорному морі із затоками, Тилігульському, Шаболатському, Сухому, вершині Григорівського (Малого Аджилацького) та Дофінівському (Великому Аджилацькому) лиманах.

Також з 1 по 30 травня триватиме заборона на спеціалізований промисел чорноморського калкана у Чорному морі із затоками.

"Закликаємо рибалок бути відповідальними, дотримуватися встановлених заборон і дати рибі спокійно віднереститися", - йдеться у повідомленні.

В Україні заборонили вилов риби (facebook.com/dargua)

Скільки часу нереститься бичок

Експерти кажуть, що риба бичок досягає статевої зрілості вже на другому році життя, при довжині тіла близько 5 см. Нереститься з квітня до вересня, переважно на мілководних прибережних ділянках водойм.

Під каменями, на нерівностях дна самці влаштовують гнізда, забезпечуючи гладку поверхню для приклеювання ікринок. Загалом метання ікри відбувається кількома порціями. Плодючість - від 200 до 4 тис. ікринок діаметром до 4 мм.

Зазвичай в одне гніздо відкладають ікру кілька самиць і протягом періоду розвитку самець охороняє кладку. При наближенні інших риб, самець подає звуковий сигнал, який відлякує від гнізда ворогів.

Личинки, що вийшли з ікри, тримаються в товщі води і харчуються дрібними ракоподібними. Кожна самиця нереститься кілька разів у житті.

Як розмножується калкан

За словами фахівців, калкан розмножується у відкритому морі на глибині 25-70 м при температурі 8-12°C. Розпал нересту відбувається у травні. Плодючість - від 2,5 до 13 млн ікринок, що робить калкана найбільш плодовитою рибою Чорного моря.

"Велика кількість ікри здатна компенсувати її велику втрату від хижаків та несприятливих умов. Ікринки - кулясті прозорі тільця, діаметром 1,1-1,28 мм. Ікра калкана плавуча, у морській воді тримається ближче до поверхні і розноситься течіями", - пишуть експерти.

Важливо, що основна частина ікринок поїдається тими, хто харчується планктонними організмами. У результаті, з 500 тис. ікринок виживає не більше 500 шт.