Українцям відшкодують збитки за втрачений врожай: про які суми йдеться та хто отримає

Українці можуть отримати відшкодування за знищений внаслідок бойових дій врожай. Особливо це стосується тих угідь, які постраждали внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомили в Міністерстві агрополітики.

Хто може отримати допомогу

Відшкодування будуть надавати фізичним особам Миколаївської та Херсонської областей, які мають у власності земельну ділянку для ведення особистого сільського господарства та/або для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та/або земельну ділянку для індивідуального садівництва.

При цьому площа земельної ділянки повинна бути не більше 20 соток у Миколаївській області та не більше 30 соток у Херсонській області.

Фермерські компанії не можуть розраховувати на цю допомогу від держави.

Скільки платять та як оформити

Розмір допомоги становить 3 318 гривень за одну сотку земельної ділянки, на якій втрачено врожай овочів.

Тобто якщо ваша ділянка площею 20 соток, то за неї ви отримаєте 66 360 гривень, а за 30 соток - 99 540 гривень.

Для того, щоб отримати гроші, постраждалий повинен підтвердити право власності на земельну ділянку. Зробити це можна такими документами:

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

державний акт на право приватної власності на землю

державний акт на право власності на земельну ділянку (у разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та ïx обтяження у Державному реєстрі прав на нерухоме майно)

Потім органи місцевого самоврядування утворюють комісію для обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів.

До 1 вересня 2023 року отримувач подає в паперовій чи електронній формі до утвореної комісії заяву та копію документа, який підтверджує право власності на земельну ділянку.

Протягом 10 робочих днів комісія розглядає зазначені заяви в порядку черговості ïx отримання та здійснює обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів, та складає відповідний акт. Форму акта визначає комісія.

На підставі актів обстежень земельних ділянок визначають суму допомоги кожному отримувачу, складають перелік та подають його обласним військовим адміністраціям.

До 1 жовтня 2023 року рішення про нарахування допомоги ухвалюють та надсилають структурним підрозділам, які забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку для спрямування допомоги отримувачам на ïx банківські рахунки.