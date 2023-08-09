Украинцам возместят убытки за потерянный урожай: о каких суммах идет речь и кто получит

Украинцы могут получить возмещение за уничтоженный в результате боевых действий урожай. Особенно это касается тех угодий, которые пострадали в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщили в Министерстве агрополитики.

Кто может получить помощь

Возмещения будут предоставлять физическим лицам Николаевской и Херсонской областей, имеющих в собственности земельный участок для ведения личного сельского хозяйства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений, и/или земельный участок для индивидуального садоводства.

При этом площадь земельного участка должна быть не более 20 соток в Николаевской области и не более 30 соток в Херсонской области.

Фермерские компании не могут рассчитывать на это пособие от государства.

Сколько платят и как оформить

Размер пособия составляет 3 318 гривен за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай овощей.

То есть если ваш участок площадью 20 соток, то за него вы получите 66 360 гривен, а за 30 соток - 99 540 гривен.

Для того чтобы получить деньги, пострадавший должен подтвердить право собственности на земельный участок. Сделать это можно следующими документами:

выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество

государственный акт на право частной собственности на землю

государственный акт на право собственности на земельный участок (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их обременения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество)

Затем органы местного самоуправления создают комиссию для обследования земельных участков, на которых потерян урожай овощей.

До 1 сентября 2023 года получатель подает в бумажной или электронной форме в созданную комиссию заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.

В течение 10 рабочих дней комиссия рассматривает указанные заявления в порядке очередности их получения и осуществляет обследование земельных участков, на которых потерян урожай овощей, и составляет соответствующий акт. Форму акта определяет комиссия.

На основании актов обследований земельных участков определяют сумму помощи каждому получателю, составляют перечень и представляют его областным военным администрациям.

До 1 октября 2023 года решение о начислении помощи принимается и направляется структурным подразделениям, обеспечивающим выполнение функций по вопросам агропромышленного развития для направления помощи получателям на их банковские счета.