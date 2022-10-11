Українцям стало легше шукати роботу закордоном: що змінилося

Що розробили для українців?

"EU Talent Pool Pilot - це онлайн-інструмент для пошуку роботи для людей, які тікають від війни в Україні та шукають роботу в ЄС. Він допомагає ідентифікувати та зобразити їхні навички, а також полегшує їх підбір до роботодавців ЄС", - йдеться у заяві Комісії.

Основною метою такої ініціативи є прискорення адаптації біженців закордоном для налагодження їхнього життя та відновлення здатності матеріально забезпечувати себе.

За даними Комісії, пілотний проєкт EU Talent Pool Pilot буде реалізований через портал EURES, який містить понад 3 мільйони вакансій і 4000 роботодавців. Пояснюється, що після реєстрації шукачі роботи зможуть завантажувати свої резюме на портал EURES і висвітлювати свої відповідні навички.

Як зареєструватися на платформі?

Під час реєстрації в системі пошуку роботи громадяни України повинні будуть поставити галочку в полі, що означає їх статус тимчасового захисту в одній із держав-членів ЄС. Крім того, від них вимагатиметься поставити галочку в полі, де вказано країну, у якій вони користуються належним захистом.

Під час цього процесу кожен зможе проконсультуватися з радниками EURES з країн, які беруть участь у пілотному проєкті, щодо будь-якої допомоги, яка йому може знадобитися.

Після завершення реєстрації профілі кандидатів будуть доступні для роботодавців, національних державних служб зайнятості та приватних агенцій з працевлаштування по всьому ЄС. Таким чином, шукачі роботи зможуть переглядати наявні вакансії.

Чи законна така робота?

Комісія зазначила, що всі українські біженці, які користуються тимчасовим захистом або належним захистом згідно з національним законодавством, що забезпечує їм право працювати в державі-члені ЄС, в якій вони зареєстровані.

Оскільки участь держав-членів у проєкті ЄС є добровільною, Комісія не надала списку держав-членів, а радше запропонувала кожному переглянути карту на вебсайті пілотного проєкту.