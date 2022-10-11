Украинцам стало легче искать работу за границей: что изменилось

Комиссия Европейского Союза запустила онлайн-сервис по поиску работы. Целью платформы является быстрая и эффективная интеграция граждан Украины на рынок труда.
Об этом сообщают на сайте SchengenVisaInfo.com .
"EU Talent Pool Pilot - это онлайн-инструмент для поиска работы для людей, которые уходят от войны в Украине и ищут работу в ЕС. Он помогает идентифицировать и изобразить их навыки, а также облегчает их подбор к работодателям ЕС", - говорится в заявлении Комиссии.
Основной целью такой инициативы является ускорение адаптации беженцев за границей для отладки их жизни и восстановления способности материально обеспечивать себя.
По данным Комиссии, пилотный проект EU Talent Pool Pilot будет реализован через портал EURES, содержащий более 3 миллионов вакансий и 4000 работодателей. Объясняется, что после регистрации соискатели смогут загружать свои резюме на портал EURES и освещать свои соответствующие навыки.
При регистрации в системе поиска работы граждане Украины должны будут поставить галочку в поле, что означает их статус временной защиты в одном из государств-членов ЕС. Кроме того, от них потребуется поставить галочку в поле, где указана страна, в которой они пользуются надлежащей защитой.
Во время этого процесса каждый сможет проконсультироваться с советниками EURES из стран, участвующих в пилотном проекте, по любой помощи, которая ему может понадобиться.
После регистрации профили кандидатов будут доступны для работодателей, национальных государственных служб занятости и частных агентств по трудоустройству по всему ЕС. Таким образом, соискатели смогут просматривать имеющиеся вакансии.
Комиссия отметила, что все украинские беженцы, пользующиеся временной защитой или надлежащей защитой в соответствии с национальным законодательством, обеспечивают им право работать в государстве-члене ЕС, в котором они зарегистрированы.
Поскольку участие государств-членов в проекте ЕС добровольно, Комиссия не предоставила список государств-членов, а скорее предложила каждому просмотреть карту на вебсайте пилотного проекта.
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