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Украинцам стало легче искать работу за границей: что изменилось

Воспользоваться помощью могут беженцы с временной защитой (фото: facebook.com/EuropeanCommission)
Автор: Юлия Гаюк

Комиссия Европейского Союза запустила онлайн-сервис по поиску работы. Целью платформы является быстрая и эффективная интеграция граждан Украины на рынок труда.

Об этом сообщают на сайте SchengenVisaInfo.com .

Что разработали для украинцев?

"EU Talent Pool Pilot - это онлайн-инструмент для поиска работы для людей, которые уходят от войны в Украине и ищут работу в ЕС. Он помогает идентифицировать и изобразить их навыки, а также облегчает их подбор к работодателям ЕС", - говорится в заявлении Комиссии.

Основной целью такой инициативы является ускорение адаптации беженцев за границей для отладки их жизни и восстановления способности материально обеспечивать себя.

По данным Комиссии, пилотный проект EU Talent Pool Pilot будет реализован через портал EURES, содержащий более 3 миллионов вакансий и 4000 работодателей. Объясняется, что после регистрации соискатели смогут загружать свои резюме на портал EURES и освещать свои соответствующие навыки.

Как зарегистрироваться на платформе?

При регистрации в системе поиска работы граждане Украины должны будут поставить галочку в поле, что означает их статус временной защиты в одном из государств-членов ЕС. Кроме того, от них потребуется поставить галочку в поле, где указана страна, в которой они пользуются надлежащей защитой.

Во время этого процесса каждый сможет проконсультироваться с советниками EURES из стран, участвующих в пилотном проекте, по любой помощи, которая ему может понадобиться.

После регистрации профили кандидатов будут доступны для работодателей, национальных государственных служб занятости и частных агентств по трудоустройству по всему ЕС. Таким образом, соискатели смогут просматривать имеющиеся вакансии.

Законна ли такая работа?

Комиссия отметила, что все украинские беженцы, пользующиеся временной защитой или надлежащей защитой в соответствии с национальным законодательством, обеспечивают им право работать в государстве-члене ЕС, в котором они зарегистрированы.

Поскольку участие государств-членов в проекте ЕС добровольно, Комиссия не предоставила список государств-членов, а скорее предложила каждому просмотреть карту на вебсайте пилотного проекта.

Ранее мы рассказали, какие профессии украинцы могут быстро овладеть в Германии.

Также сообщалось, в каких случаях украинцы должны платить налоги заграницей.

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