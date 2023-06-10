Українцям розвіяли відомий міф про прийом зношених купюр в обмінниках: дізнайтеся правду

Існує популярний міф, що зношені, потерті та надірвані купюри не приймають у банках та обмінниках. Проте це твердження спростували, причому на державному рівні.

Які купюри повинні приймати в банках та обмінниках

Якщо ви хочете обміняти гроші чи здійснити з ними іншу фінансову операцію, у вас зобов'язані прийняти банкноту, навіть якщо вона має недоліки.

Серед допустимих ознак зношеності грошей:

локальні потертості, часткова втрата фарби на зображеннях та/або втрата папером жорсткості

відбитки штампів/печаток, написи, включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм

плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до п'яти мм кожна

надриви або надрізи, кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до трьох мм кожний

отвори та проколи, кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше одного мм кожний

Звісно, якщо купюра розірвана навпіл, повністю розмальована або пошкоджена іншим чином, приймати її відмовляться.

Проте якщо ваша банкнота підпадає під умови прийняття установою, а співробітник відмовляється її приймати, ви можете звернутися до НБУ зі скаргою або на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, використовуючи спеціальну форму.

Українців обманюють в обмінниках

Нещодавно киянка повідомила, що міняла долари від продажу машини на Позняках, зокрема на Петра Григоренка, 41. За словами жінки, долари були новими. Але касир повернув їй одну купюру, сказавши, що вона "світиться". Насправді співробітник "обмінки" просто підмінив банкноту.

Цікаво, те, що наступному клієнту сказали те саме, провернувши цю махінацію.

"Я подумала, збіг", - написала Торгонська.

"Того ж дня міняла ще 2000 доларів там же, і знову повернули купюру, що "світиться", але цього разу я вже стежила за руками. Касир заносить гроші в сліпу зону, повернута купюра була зношена настільки, що виглядала як ганчірка, в моїй стопці були тільки нові хрусткі купюри. Я намагалася сваритися, що касир замінює людям купюри на те, що не приймають потім, але мені сказали, що мені нема чого пред'явити, адже я не фіксувала номери купюр", - поскаржилася мешканка Києва.

Жінка викликала поліцію та написала заяву про шахрайство у відділенні.