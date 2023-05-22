Система резервує кошти "про всяк випадок". Київстар почав красти гроші у своїх клієнтів

Проте останніми днями посипалося дуже багато скарг на Київстар, який необґрунтовано почав знімати кошти з рахунків користувачів.

Скарги на роботу мобільних операторів зараз в Україні відбуваються дуже часто. І в більшості випадків оператори намагаються розв'язувати проблему мирно, виходячи з тієї чи іншої ситуації з клієнтом.

Що відбувається і як зникають гроші з рахунку у клієнтів мобільного оператора Київстар – читайте у матеріалі Styler нижче.

Гроші були, але пакет послуг не нарахували

Станом на 20 травня на моєму рахунку була сума, яка потрібна на купівлю пакета на 4 тижні - 175 гривень. Я заздалегідь поповнила рахунок та стежила, щоб за старим пакетом не виходити за межі наданих послуг.

Але вранці я з величезним подивом виявила, що замість оплати за пакет на 4 тижні система зняла мені 20 гривень - за одну добу використання хвилин та інтернету. Про що Київстар повідомив мене повідомленням.

Також у повідомленні вказувалося, що для отримання повного пакета на місяць, мені потрібно мати на рахунку достатню кількість коштів та замовити пакет за допомогою зазначеної комбінації або за допомогою сайту (додатку).

Я, звичайно, зайшла до свого кабінету в додатку і перевірила. На 00:00 20 травня на моєму рахунку була потрібна сума для повного пакету. Але оператор чомусь зняв лише 20 гривень. Перевірила додаткові послуги та витрати – ніде ніяких додаткових витрат не було, все в межах пакета. Мобільним інтернетом я не користувалася, використовувала лише домашній wi-fi.

Цього дня я мала день народження, і я розуміла, що мені дуже потрібний зв'язок і всі послуги пакета, який я використовую кілька місяців - дзвонитимуть друзі та рідні, а я за кордоном, зв'язок у роумінгу. Тому я вирішила швидко замовити повний пакет по комбінації, яка була вказана в повідомленні. Але система Київстар повідомила, що у мене недостатньо грошей на рахунку.

Я поповнила свій рахунок, перевірила, що кошти було зараховано. При цьому жодної інформації у додатку про те, що мій пакет оновлено – не було. І я знову натиснула комбінацію для нарахування коштів. Отримала повідомлення, що пакет нарахований, є збій на додаткові послуги.

Відкриваю програму та виявляю, що система Київстар двічі зняла кошти з мого рахунку. Перша думка – "ну буває, помилка системи, зараз все оновиться і все буде нормально". Але на жаль, час йшов, гроші не повернулися і тоді я вирішила зв'язатися з оператором.

Резервація ваших коштів на "можливе використання"

Я звернулася до живого чату підтримки й перший оператор намагався мене переконати, що все було правильно - я двічі замовила послугу і двічі її сплатила. На повідомлення про те, що система видала помилку і дані про брак коштів - він просто не звернув увагу.

На причину, через яку не було спочатку сплачено пакет, оператор Василь повідомив, що відбулася резервація коштів і потрібно поповнювати рахунок на суму більше, ніж коштує мій пакет - про всяк випадок.

А то система може зарезервувати кудись на власний розсуд до 50 гривень на моєму рахунку. І мене про це система не повідомляє, у додатку та особистому кабінеті така резервація ніде не вказується.

Після цього вельми плутаного та туманного пояснення, я попросила поєднати мене з іншим оператором, більш компетентним. Оскільки зрозуміти, чому система фактично бере мої кошти кудись собі на зберігання (або використання) без мого відома та згоди, я, чесно кажучи, так і не змогла.

Другий оператор повідомив мені, що виявляється, сучасні смартфони мають дуже цікаву функцію - вони вміють самостійно підключатися до мобільного інтернету без відома господарів і при вимкнених функціях підключення до інтернету, в принципі.

На мої заперечення про те, що у мене було вимкнено мобільний інтернет і в налаштуваннях мого старенького смартфона скрізь стоїть блокування від подібних дій, оператор повідомив, що все одно мій телефон дуже розумний і все вміє сам.

Щодо подвійного зняття плати за пакет послуг, він також намагався мене переконати, що це я сама її двічі замовила. І що вперше моїх коштів мало вистачити на повний пакет. Яким чином – незрозуміло. Якщо система зняла 20 гривень, пакет коштує 175, на рахунку – 155, ще й система щось кудись резервує. Загалом, "свідок якось дивно плутався у свідченнях".

І насамкінець представник Київстару пообіцяв відправити заявку, щоб розібратися в ситуації. Станом на 22 травня грошей немає, заявку все ще розглядають. І я особливо вже не сподіваюся, оскільки кілька місяців тому мою заявку про те, чому не надходять повідомлення в роумінгу, розглядали 5 тижнів і нічого не змогли вирішити.

Виявилось, що я не одна

Поки Київстар резервує та використовує нишком наші кошти з рахунків, я пішла шукати, а чи немає в мене побратимів по смутку. І виявилося, що є дуже багато.

У соціальних мережах абоненти цього мобільного оператора масово скаржаться на такі ситуації. Люди почали зникати з рахунку не 5-10-20 гривень, а вже фактично десятками й навіть сотнями, як у мене.

З операторами зв'язатися майже неможливо, а тим, кому це вдається, отримують абсолютно незрозумілі та заплутані відповіді. Деколи представники Київстару самі не можуть пояснити, чому система резервує кошти, чому не знімається оплата за повний пакет, хоча грошей на рахунку достатньо.

Поки що це все виглядає як якась гігантська схема шахраїв. В українців немає особливого вибору - до номерів прив'язані банківські картки та багато іншого.

І багато хто зараз перебуває за кордоном через війну, виправити ситуацію, змінити оператора - немає можливості. Їм доводиться мовчати чи лаятися з операторами, платити більше – але виходу все одно немає.

Коли твій телефонний номер – єдиний зв'язок з домом, наприклад, то ти готовий платити будь-які кошти, щоб не втратити можливість зателефонувати. Саме цим Київстар і користується.

А ще дуже обурює реакція операторів – немає спроб допомогти вирішити цю ситуацію. У них лише одна мета - засипати клієнта технічними термінами та переконати, що всі ці незрозумілі зняття та грабіж у межах норми.