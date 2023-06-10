Украинцам развеяли известный миф о приеме изношенных купюр в обменниках: узнайте правду

Существует популярный миф, что изношенные, потертые и надорванные купюры не принимаются в банках и обменниках. Однако это утверждение было опровергнуто, причем на государственном уровне.

Какие купюры должны принимать в банках и обменниках

Если вы хотите обменять деньги или совершить с ними другую финансовую операцию, у вас обязаны принять банкноту, даже если у нее есть недостатки.

Среди допустимых признаков износа денег:

локальные потертости, частичная потеря краски на изображениях и/или потеря бумагой жесткости

отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 мм

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до пяти мм каждое

надрывы или надрезы, количество которых не превышает трех штук длиной до трех мм каждый

отверстия и проколы, количество которых не превышает четырех штук диаметром не более одного мм каждый

Конечно, если купюра разорвана пополам, полностью разрисована или повреждена иным образом, принимать ее откажутся.

Однако если ваша банкнота подпадает под условия принятия учреждением, а сотрудник отказывается принимать ее, вы можете обратиться в НБУ с жалобой или на электронную почту nbu@bank.gov.ua, используя специальную форму.

Украинцев обманывают в обменниках

Недавно киевлянка сообщила, что меняла доллары от продажи машины на Позняках, в том числе Петра Григоренко, 41. По словам женщины, доллары были новыми. Но кассир вернул ей одну купюру, сказав, что она "светится". На самом деле сотрудник "обменки" просто заменил банкноту.

Интересно, что следующему клиенту сказали то же, провернув эту махинацию.

"Я подумала, совпадение", - написала Торгонская.

"В тот же день меняла еще 2000 долларов там же, и снова вернули "светящуюся" купюру, но на этот раз я уже следила за руками. Кассир заносит деньги в слепую зону, возвращенная купюра была изношена настолько, что выглядела как тряпка, в моей стопке были только новые хрустящие купюры. Я пыталась ссориться, что кассир заменяет людям купюры на то, что не принимают потом, но мне сказали, что мне нечего предъявить, я ведь не фиксировала номера купюр", - пожаловалась жительница Киева.

Женщина вызвала полицию и написала заявление о мошенничестве.