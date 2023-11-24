Українцям розвіяли відомий міф про екстрену медичну допомогу

Екстрена медична допомога приїжджає лише в екстрених невідкладних випадках, коли існує загроза життю та здоров'ю людини. Саме тому вона й має таку назву.

Невідкладний стан - це раптове погіршення фізичного чи психічного здоров'я, яке становить пряму й невідворотну загрозу життю та здоров'ю, і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння чи інших причин.

Цими причинами є:

раптовий розлад дихання

раптовий біль у ділянці серця

сильна кровотеча

блювота кров'ю

гострий біль у животі

ураження струмом чи блискавкою

ушкодження в аварії

поранення при обстрілах тощо

Якщо у людини виник один із перерахованих чи подібний стан, потрібно негайно телефонувати 103. У такому випадку не потрібно мати ані декларацію, ні направлення. Тому що екстрена допомога у повному обсязі доступна й безоплатна для всіх, хто її потребує.

Але водночас "екстренка" не приїжджає, щоб виміряти тиск, збити температуру чи відвезти до лікарні. Для цього є швидка допомога.