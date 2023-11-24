Українцям розвіяли відомий міф про екстрену медичну допомогу

Деякі українці переконані, що викликати бригаду екстреної медичної допомоги можна у будь-яких випадках. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис НСЗУ у Telegram-каналі пояснює, коли насправді можна дзвонити за невідкладною допомогою.
Екстрена медична допомога приїжджає лише в екстрених невідкладних випадках, коли існує загроза життю та здоров'ю людини. Саме тому вона й має таку назву.
Невідкладний стан - це раптове погіршення фізичного чи психічного здоров'я, яке становить пряму й невідворотну загрозу життю та здоров'ю, і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння чи інших причин.
Цими причинами є:
Якщо у людини виник один із перерахованих чи подібний стан, потрібно негайно телефонувати 103. У такому випадку не потрібно мати ані декларацію, ні направлення. Тому що екстрена допомога у повному обсязі доступна й безоплатна для всіх, хто її потребує.
Але водночас "екстренка" не приїжджає, щоб виміряти тиск, збити температуру чи відвезти до лікарні. Для цього є швидка допомога.
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