Украинцам развеяли известный миф об экстренной медицинской помощи

Некоторые украинцы убеждены, что вызвать бригаду экстренной медицинской помощи можно в любых случаях. Однако эта информация не соответствует действительности.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост НСЗУ в Telegram-канале объясняет, когда на самом деле можно звонить за неотложной помощью.
Экстренная медицинская помощь приезжает только в экстренных неотложных случаях, когда существует угроза жизни и здоровью человека. Именно поэтому она так и называется.
Неотложное состояние - это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью, и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других причин.
Этими причинами являются:
Если у человека возникло одно из перечисленных или подобное состояние, нужно немедленно звонить по телефону 103. В таком случае не нужно иметь ни декларацию, ни направления. Потому что экстренная помощь в полном объеме доступна и безвозмездна для всех, кто в ней нуждается.
Но в то же время "экстренка" не приезжает, чтобы измерить давление, сбить температуру или отвезти в больницу. Для этого есть скорая помощь.
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