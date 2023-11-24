Украинцам развеяли известный миф об экстренной медицинской помощи

Экстренная медицинская помощь приезжает только в экстренных неотложных случаях, когда существует угроза жизни и здоровью человека. Именно поэтому она так и называется.

Неотложное состояние - это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью, и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других причин.

Этими причинами являются:

внезапное расстройство дыхания

внезапная боль в области сердца

сильное кровотечение

рвота кровью

острая боль в животе

поражение током или молнией

повреждения в аварии

ранения при обстрелах и т. п.

Если у человека возникло одно из перечисленных или подобное состояние, нужно немедленно звонить по телефону 103. В таком случае не нужно иметь ни декларацию, ни направления. Потому что экстренная помощь в полном объеме доступна и безвозмездна для всех, кто в ней нуждается.

Но в то же время "экстренка" не приезжает, чтобы измерить давление, сбить температуру или отвезти в больницу. Для этого есть скорая помощь.