Українцям розвіяли популярний міф про сімейних лікарів, який потрібно знати кожному

Коли можна звернутися до сімейного лікаря

Насамперед потрібно не забувати, що будь-яка амбулаторія або поліклініка, де працює ваш сімейний лікар, має чітко визначені години роботи. Сімейні лікарі також приймають пацієнтів у визначені години.

Кожен заклад із надання первинної медичної допомоги може організовувати порядок прийому пацієнтів на власний розсуд, з дотриманням вимог чинного законодавства.

Якщо є потреба та можливість, керівник закладу із надання первинної медичної допомоги може утворити черговий кабінет для обслуговування населення

поза годинами прийому пацієнтів сімейними лікарями

у вихідні, святкові та неробочі дні

Про роботу у вихідні дні потрібно цікавитися заздалегідь.

"Тож при погіршенні самопочуття та необхідності в медичній допомозі у вихідні дні, радимо звертатись не до свого сімейного лікаря особисто, а в ту амбулаторію чи медичний заклад, де лікар працює", - пишуть фахівці НСЗУ.

Таким чином думка, що до сімейного лікаря можна звертатися будь-коли хибна. Не забувайте, що ваш сімейний лікар - це не цілодобовий сервіс, а така сама жива людина.

У випадку, коли потрібна невідкладна медична допомога, зателефонуйте 103 і чекайте на приїзд чергової бригади швидкої допомоги.