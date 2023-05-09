RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам развеяли популярный миф о семейных врачах, который нужно знать каждому

Можно ли обращаться к семейному врачу в любое время (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Первый врач, к которому вы обращаетесь за медицинской помощью, это семейный. Он проведет первичное обследование, сделает свои выводы и назначит лечение или даст направление другому специалисту, если нужно. Часто украинцы думают, что к семейному врачу можно идти при первой же нужде, однако это не так.

Об этом рассказали в Telegram-канале НСЗУ.

Когда можно обратиться к семейному врачу

Прежде всего, нужно не забывать, что любая амбулатория или поликлиника, где работает ваш семейный врач, имеет четко определенные часы работы. Семейные врачи также принимают пациентов в определенные часы.

Каждое учреждение по оказанию первичной медицинской помощи может организовывать порядок приема пациентов по своему усмотрению с соблюдением требований действующего законодательства.

Если есть необходимость и возможность, руководитель учреждения по оказанию первичной медицинской помощи может создать очередной кабинет для обслуживания населения

  • вне часов приема пациентов семейными врачами
  • в выходные, праздничные и нерабочие дни

О работе по выходным дням нужно интересоваться заранее.

"Поэтому при ухудшении самочувствия и необходимости в медицинской помощи в выходные дни советуем обращаться не к своему семейному врачу лично, а в ту амбулаторию или медицинское учреждение, где врач работает", - пишут специалисты НСЗУ.

Таким образом мнение, что к семейному врачу можно обращаться когда угодно неверное. Не забывайте, что ваш семейный врач - это не круглосуточный сервис, а такой же живой человек.

В случае, если требуется неотложная медицинская помощь, позвоните по телефону 103 и ждите приезда очередной бригады скорой помощи.

Раньше мы рассказывали, должен семейный врач давать свой номер телефона пациенту.

Читайте также, какой популярный миф о ВИЧ-инфекции развеяли украинцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікаріздоровяміфисемейный врач