Украинцам развеяли популярный миф о семейных врачах, который нужно знать каждому

Когда можно обратиться к семейному врачу

Прежде всего, нужно не забывать, что любая амбулатория или поликлиника, где работает ваш семейный врач, имеет четко определенные часы работы. Семейные врачи также принимают пациентов в определенные часы.

Каждое учреждение по оказанию первичной медицинской помощи может организовывать порядок приема пациентов по своему усмотрению с соблюдением требований действующего законодательства.

Если есть необходимость и возможность, руководитель учреждения по оказанию первичной медицинской помощи может создать очередной кабинет для обслуживания населения

вне часов приема пациентов семейными врачами

в выходные, праздничные и нерабочие дни

О работе по выходным дням нужно интересоваться заранее.

"Поэтому при ухудшении самочувствия и необходимости в медицинской помощи в выходные дни советуем обращаться не к своему семейному врачу лично, а в ту амбулаторию или медицинское учреждение, где врач работает", - пишут специалисты НСЗУ.

Таким образом мнение, что к семейному врачу можно обращаться когда угодно неверное. Не забывайте, что ваш семейный врач - это не круглосуточный сервис, а такой же живой человек.

В случае, если требуется неотложная медицинская помощь, позвоните по телефону 103 и ждите приезда очередной бригады скорой помощи.