Українцям розвіяли основний міф про флюорографію у поліклініці

Флюорографія в поліклініках є для українців безкоштовною, всупереч міфу, що плівку треба купувати власним коштом.

Про це мешканцям країни нагадали на сторінці Національної служби здоров'я.

Міф про платну флюорографію розвінчаний

Якщо вам чи вашим рідним кажуть, що для того, щоб пройти флюорографію за направленням лікаря - потрібно спочатку купити рентгенівську плівку, знайте, що це - неправда.

Флюорографія повинна бути повністю безкоштовною у таких випадках:

За направленням лікаря

Зверніть увагу, що на флюорографію пацієнта направляє сімейний або лікар. Саме лікар визначає необхідність такого дослідження та виписує електронне направлення. Із ним потрібно прийти до медичного закладу, який надає амбулаторну допомогу за договором із НСЗУ.

Адресу медустанови підкаже оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Про можливість зробити флюорографію потрібно запитати у самій установі, уточнивши, чи є там необхідне обладнання та фахівці.

Контакти всіх медичних закладів знаходяться у відкритому доступі на веб-сайтах або сторінках місцевої влади.

Під час лікування у стаціонарі

Якщо вам призначили флюорографію під час лікування у стаціонарі, то вона буде проведена без додаткових напрямків та оплат - вартість дослідження входить у лікування.