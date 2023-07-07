Украинцам развеяли основной миф про флюорографию в поликлинике

Флюорография в поликлиниках является для украинцев бесплатной, вопреки мифу, что пленку нужно покупать за свой счет.

Об этом жителям страны напомнили на странице Национальной службы здоровья.

Миф о платной флюорографии развенчан

Если вам или вашим родным говорят, что для того, чтобы пройти флюорографию по направлению врача - нужно сначала купить рентгеновскую пленку, знайте, что это - неправда.

Флюорография должна быть полностью бесплатной в следующих случаях:

По направлению врача

Обратите внимание, что на флюорографию пациента направляет семейный или лечащий врач. Именно врач определяет необходимость такого исследования и выписывает электронное направление. С этим направлением нужно прийти в медицинское учреждение, которое оказывает амбулаторную помощь по договору с НСЗУ.

Адрес медучреждения подскажет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

О возможности сделать флюорографию нужно спросить в самом учреждении, уточнив, есть ли там необходимое оборудование и специалисты.

Контакты всех медицинских учреждений находятся в открытом доступе на их вебсайтах или страницах местных властей.

Во время лечения в стационаре

Если вам назначили флюорографию во время лечения в стационаре, то она будет проведена без дополнительных направлений и оплат - стоимость исследования входит в лечение.