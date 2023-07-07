ua ru
Пт, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам развеяли основной миф про флюорографию в поликлинике

Новина українською →
Украина, Пятница 07 июля 2023 14:59
Украинцам развеяли основной миф про флюорографию в поликлинике Фото: Флюорография в поликлиниках делается бесплатно (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Флюорография в поликлиниках является для украинцев бесплатной, вопреки мифу, что пленку нужно покупать за свой счет.

Об этом жителям страны напомнили на странице Национальной службы здоровья.

Миф о платной флюорографии развенчан

Если вам или вашим родным говорят, что для того, чтобы пройти флюорографию по направлению врача - нужно сначала купить рентгеновскую пленку, знайте, что это - неправда.

Флюорография должна быть полностью бесплатной в следующих случаях:

По направлению врача

Обратите внимание, что на флюорографию пациента направляет семейный или лечащий врач. Именно врач определяет необходимость такого исследования и выписывает электронное направление. С этим направлением нужно прийти в медицинское учреждение, которое оказывает амбулаторную помощь по договору с НСЗУ.

Адрес медучреждения подскажет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

О возможности сделать флюорографию нужно спросить в самом учреждении, уточнив, есть ли там необходимое оборудование и специалисты.

Контакты всех медицинских учреждений находятся в открытом доступе на их вебсайтах или страницах местных властей.

Во время лечения в стационаре

Если вам назначили флюорографию во время лечения в стационаре, то она будет проведена без дополнительных направлений и оплат - стоимость исследования входит в лечение.

Как мы ранее писали, врач развеял основной миф о влиянии погоды на человека.

Читайте также, украинцев предупредили об опасной половой инфекции, но есть один шанс уберечься.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі міфи флюрографія поликлиника