Украинцам развеяли основной миф про флюорографию в поликлинике
Флюорография в поликлиниках является для украинцев бесплатной, вопреки мифу, что пленку нужно покупать за свой счет.
Об этом жителям страны напомнили на странице Национальной службы здоровья.
Миф о платной флюорографии развенчан
Если вам или вашим родным говорят, что для того, чтобы пройти флюорографию по направлению врача - нужно сначала купить рентгеновскую пленку, знайте, что это - неправда.
Флюорография должна быть полностью бесплатной в следующих случаях:
По направлению врача
Обратите внимание, что на флюорографию пациента направляет семейный или лечащий врач. Именно врач определяет необходимость такого исследования и выписывает электронное направление. С этим направлением нужно прийти в медицинское учреждение, которое оказывает амбулаторную помощь по договору с НСЗУ.
Адрес медучреждения подскажет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.
О возможности сделать флюорографию нужно спросить в самом учреждении, уточнив, есть ли там необходимое оборудование и специалисты.
Контакты всех медицинских учреждений находятся в открытом доступе на их вебсайтах или страницах местных властей.
Во время лечения в стационаре
Если вам назначили флюорографию во время лечения в стационаре, то она будет проведена без дополнительных направлений и оплат - стоимость исследования входит в лечение.
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