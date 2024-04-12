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Українцям розвінчали головний міф про сімейного лікаря та пацієнта

Фото: Чи можна дзвонити сімейному лікарю, коли той у відпустці (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато українців думають, що якщо сімейний лікар у відпустці - то йому все одно можна телефонувати. Це не так і є міфом.

Про це пацієнтам нагадує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на НСЗУ.

Що треба знати про сімейного лікаря та його відпустку

На час відпустки одного лікаря заклад первинної медичної допомоги забезпечує його заміну на іншого. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.

У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної меддопомоги.

Тож не слід турбувати свого сімейного лікаря під час відпустки.

Якщо питання не термінове, дочекайтесь його повернення. Якщо ситуація невідкладна, викликайте “швидку” за номером 103 або вирушайте до приймального відділення лікарні, що працює цілодобово. Якщо ж проблема не екстрена, але чекати неможливо, зверніться до лікаря, призначеного на заміну.

Як укласти декларацію з сімейним лікарем

Зверніться до реєстратури медзакладу та повідомте, що хочете підписати декларацію.

Працівник медзакладу введе ваші дані в електронну систему. На мобільний надійде СМС з кодом. Повідомте цей код працівнику закладу.

З електронної системи роздрукують декларацію з вашими даними. Уважно перевірте, чи всі дані правильні. Якщо потрібно - працівник внесе зміни в системі та роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два екземпляри роздрукованої декларації. Один ви забираєте з собою, інший залишається у закладі.

Потім працівник підтвердить вашу декларацію своїм електронним підписом та відправить в електронну систему.

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