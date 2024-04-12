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Украинцам развенчали главный миф о семейном враче и пациенте

Фото: Можно ли звонить семейному врачу, когда тот в отпуске (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы думают, что если семейный врач в отпуске - то ему все равно можно звонить по телефону. Это не так и является мифом.

Об этом пациентам напоминает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на НСЗУ.

Что нужно знать о семейном враче и его отпуске

На время отпуска одного врача заведение первичной медицинской помощи обеспечивает его замену другому. Независимо от того, государственная это амбулатория, частный центр или врач-ФЛП.

У врача, работающего на замене, пациент может рассчитывать на весь объем услуг, входящий в пакет первичной медпомощи.

Не следует беспокоить своего семейного врача во время отпуска.

Если вопрос не срочный, дождитесь его возвращения . Если ситуация неотложна, вызывайте скорую по номеру 103 или отправляйтесь в приемное отделение больницы, которая работает круглосуточно. Если проблема не экстренная, но ждать невозможно, обратитесь к врачу, назначенному на замену.

Как заключить декларацию с семейным врачом

Обратитесь в регистратуру медучреждения и сообщите, что хотите подписать декларацию.

Работник медучреждения введет ваши данные в электронную систему. На мобильный поступит SMS с кодом. Сообщите этот код работнику заведения.

С электронной системы распечатают декларацию по вашим данным. Внимательно проверьте, правильно ли все данные. Если нужно – работник внесет изменения в системе и распечатает декларацию еще раз. Подпишите два экземпляра распечатанной декларации. Один вы забираете с собой, другой остается в заведении.

Затем работник подтвердит вашу декларацию своей электронной подписью и отправит в электронную систему.

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