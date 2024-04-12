Украинцам развенчали главный миф о семейном враче и пациенте

Многие украинцы думают, что если семейный врач в отпуске - то ему все равно можно звонить по телефону. Это не так и является мифом.
Об этом пациентам напоминает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на НСЗУ.
На время отпуска одного врача заведение первичной медицинской помощи обеспечивает его замену другому. Независимо от того, государственная это амбулатория, частный центр или врач-ФЛП.
У врача, работающего на замене, пациент может рассчитывать на весь объем услуг, входящий в пакет первичной медпомощи.
Не следует беспокоить своего семейного врача во время отпуска.
Если вопрос не срочный, дождитесь его возвращения . Если ситуация неотложна, вызывайте скорую по номеру 103 или отправляйтесь в приемное отделение больницы, которая работает круглосуточно. Если проблема не экстренная, но ждать невозможно, обратитесь к врачу, назначенному на замену.
Обратитесь в регистратуру медучреждения и сообщите, что хотите подписать декларацию.
Работник медучреждения введет ваши данные в электронную систему. На мобильный поступит SMS с кодом. Сообщите этот код работнику заведения.
С электронной системы распечатают декларацию по вашим данным. Внимательно проверьте, правильно ли все данные. Если нужно – работник внесет изменения в системе и распечатает декларацию еще раз. Подпишите два экземпляра распечатанной декларации. Один вы забираете с собой, другой остается в заведении.
Затем работник подтвердит вашу декларацию своей электронной подписью и отправит в электронную систему.
Кстати, в Украине растет заболеваемость очень заразной и опасной болезнью.
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