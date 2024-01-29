Украинцам рассказали о важности телемедицины: вот как она может помочь
Когда расстояние является критическим фактором для получения квалифицированной медицинской помощи, поможет телемедицина. Однако важно знать о некоторых нюансах такой консультации.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Национальной службы здоровья.
Что такое телемедицина
Это комплекс действий, технологий и мер, применяемых при оказании медицинской помощи, с использованием средств дистанционной связи посредством обмена электронными сообщениями.
Важно помнить, что обычная консультация врача по телефону не является телемедицинской консультацией.
Телемедицина подразумевает применение определенных технических и информационно-программных средств. Они способствуют виртуальному присутствию врача у пациента. А еще благодаря защищенным каналам передачи информации, сохранению медицинской тайны и конфиденциальности.
Например, телемедицина - это виртуальные операционные, дистанционный мониторинг беременности с помощью портативного диагностического комплекса и т.п.
Необходимо помнить, что решение о целесообразности использования средств телемедицины для постановки диагноза, обследования, консультирования при сложном оперативном вмешательстве принимает врач.
Что способствовало возникновению
Первым и основным фактором роста рынка телемедицины стала пандемия и противоэпидемическое социальное ограничение.
Другим влиятельным фактором роста стала полномасштабная война. Большое количество людей нуждались в быстром и бесконтактном доступе к медицинской помощи.
Телемедицина, в том числе аудио и видеоконсультации, помогли закрыть эту потребность.
Вот основные факторы, способствовавшие росту телемедицины в Украине:
- пандемия Covid-19 и противоэпидемическое социальное ограничение
- полномасштабная война
- рост пользователей смартфонов и увеличение покрытия интернета в отдаленных регионах и сельской местности
- увеличение распространенности хронических заболеваний
- увеличение расходов на медицинскую помощь (телемедицина значительно экономнее)
- отсутствие развитой инфраструктуры дорог и транспорта, что делает невозможным посещение больниц
Типы телемедицины
Существует три основных типа телемедицины:
- порталы для пациентов - это платформы для передачи и обмена медицинскими данными с врачом, которые позволяют получить электронный рецепт на лекарства, диагноз и рекомендации
- интерактивная медицина или "живая телемедицина" - это общение с врачом в реальном времени, с помощью текстового, аудио или видеочата
- удаленный мониторинг пациентов - это контроль жизненно важных показателей здоровья. Используя мобильное медицинское оборудование, вы можете собирать и передавать врачу такие данные, как артериальное давление и уровень сахара в крови
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