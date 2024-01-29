Украинцам рассказали о важности телемедицины: вот как она может помочь

Когда расстояние является критическим фактором для получения квалифицированной медицинской помощи, поможет телемедицина. Однако важно знать о некоторых нюансах такой консультации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал Национальной службы здоровья.

Что такое телемедицина

Это комплекс действий, технологий и мер, применяемых при оказании медицинской помощи, с использованием средств дистанционной связи посредством обмена электронными сообщениями.

Важно помнить, что обычная консультация врача по телефону не является телемедицинской консультацией.

Телемедицина подразумевает применение определенных технических и информационно-программных средств. Они способствуют виртуальному присутствию врача у пациента. А еще благодаря защищенным каналам передачи информации, сохранению медицинской тайны и конфиденциальности.

Например, телемедицина - это виртуальные операционные, дистанционный мониторинг беременности с помощью портативного диагностического комплекса и т.п.

Необходимо помнить, что решение о целесообразности использования средств телемедицины для постановки диагноза, обследования, консультирования при сложном оперативном вмешательстве принимает врач.

Что способствовало возникновению

Первым и основным фактором роста рынка телемедицины стала пандемия и противоэпидемическое социальное ограничение.

Другим влиятельным фактором роста стала полномасштабная война. Большое количество людей нуждались в быстром и бесконтактном доступе к медицинской помощи.

Телемедицина, в том числе аудио и видеоконсультации, помогли закрыть эту потребность.

Вот основные факторы, способствовавшие росту телемедицины в Украине:

пандемия Covid-19 и противоэпидемическое социальное ограничение

полномасштабная война

рост пользователей смартфонов и увеличение покрытия интернета в отдаленных регионах и сельской местности

увеличение распространенности хронических заболеваний

увеличение расходов на медицинскую помощь (телемедицина значительно экономнее)

отсутствие развитой инфраструктуры дорог и транспорта, что делает невозможным посещение больниц

Типы телемедицины

Существует три основных типа телемедицины: