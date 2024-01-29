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Украинцам рассказали о важности телемедицины: вот как она может помочь

Понедельник 29 января 2024 11:15
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Украинцам рассказали о важности телемедицины: вот как она может помочь Что такое телемедицина (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда расстояние является критическим фактором для получения квалифицированной медицинской помощи, поможет телемедицина. Однако важно знать о некоторых нюансах такой консультации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Национальной службы здоровья.

Что такое телемедицина

Это комплекс действий, технологий и мер, применяемых при оказании медицинской помощи, с использованием средств дистанционной связи посредством обмена электронными сообщениями.

Важно помнить, что обычная консультация врача по телефону не является телемедицинской консультацией.

Телемедицина подразумевает применение определенных технических и информационно-программных средств. Они способствуют виртуальному присутствию врача у пациента. А еще благодаря защищенным каналам передачи информации, сохранению медицинской тайны и конфиденциальности.

Например, телемедицина - это виртуальные операционные, дистанционный мониторинг беременности с помощью портативного диагностического комплекса и т.п.

Необходимо помнить, что решение о целесообразности использования средств телемедицины для постановки диагноза, обследования, консультирования при сложном оперативном вмешательстве принимает врач.

Что способствовало возникновению

Первым и основным фактором роста рынка телемедицины стала пандемия и противоэпидемическое социальное ограничение.

Другим влиятельным фактором роста стала полномасштабная война. Большое количество людей нуждались в быстром и бесконтактном доступе к медицинской помощи.

Телемедицина, в том числе аудио и видеоконсультации, помогли закрыть эту потребность.

Вот основные факторы, способствовавшие росту телемедицины в Украине:

  • пандемия Covid-19 и противоэпидемическое социальное ограничение
  • полномасштабная война
  • рост пользователей смартфонов и увеличение покрытия интернета в отдаленных регионах и сельской местности
  • увеличение распространенности хронических заболеваний
  • увеличение расходов на медицинскую помощь (телемедицина значительно экономнее)
  • отсутствие развитой инфраструктуры дорог и транспорта, что делает невозможным посещение больниц

Типы телемедицины

Существует три основных типа телемедицины:

  • порталы для пациентов - это платформы для передачи и обмена медицинскими данными с врачом, которые позволяют получить электронный рецепт на лекарства, диагноз и рекомендации
  • интерактивная медицина или "живая телемедицина" - это общение с врачом в реальном времени, с помощью текстового, аудио или видеочата
  • удаленный мониторинг пациентов - это контроль жизненно важных показателей здоровья. Используя мобильное медицинское оборудование, вы можете собирать и передавать врачу такие данные, как артериальное давление и уровень сахара в крови

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