Українцям розповіли про важливі нюанси перевірки лічильників газу

В Україні лічильник спожитого для побутових потреб газу підлягає періодичній повірці та повірці після ремонту. Споживачі повинні знати про всі нюанси.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Держпродспоживслужби.
Періодичні перевірки лічильників газу регламентуються статтею 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".
Українці повинні знати про такі законодавчі вимоги стосовно повірки лічильників газу:
Передавати показники лічильника необхідно оператору з 1 по 5 число кожного місяця.
Це можна зробити такими способами:
Щоб скористатися першим варіантом, вам необхідно зайти на сайт свого облгазу та знайти послугу "Передати показники". Керуючись підказками на екрані, заповнити всі дані та відправити.
Для того, щоб передати показники в особистому кабінеті на сайті, необхідно:
На сайті також можна сплачувати за газ та контролювати поточний стан своїх розрахунків, історію платіжок і показників лічильників (за наявності).
Раніше ми повідомляли, як правильно використовувати газові пальники.
Також чи писали, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.