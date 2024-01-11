Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа

В Украине счетчик потребленного для бытовых нужд газа подвергается периодической поверке и поверке после ремонта. Потребители должны знать обо всех нюансах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.
Периодические проверки счетчиков газа регламентируются статьей 17 Закона "О метрологии и метрологической деятельности".
Украинцы должны знать о таких законодательных требованиях по поверке счетчиков газа:
Передавать показатели счетчика необходимо оператору с 1 по 5 число ежемесячно.
Это можно сделать следующими способами:
Чтобы воспользоваться первым вариантом, необходимо зайти на сайт своего облгаза и найти услугу "Передать показатели". Следуя подсказкам на экране, заполнить все данные и отправить.
Для того чтобы передать показатели в личном кабинете на сайте, необходимо:
На сайте также можно оплачивать газ и контролировать текущее состояние своих расчетов, историю платежек и показателей счетчиков (при наличии).
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