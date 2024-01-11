Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа

Что должны знать потребители

Периодические проверки счетчиков газа регламентируются статьей 17 Закона "О метрологии и метрологической деятельности".

Украинцы должны знать о таких законодательных требованиях по поверке счетчиков газа:

Периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) средств измерений

Межповерочные интервалы для счетчиков газа и устройств преобразования объема класса 1,0 установлены 2 года; класса 1,5 - 8 лет

Ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта возлагается на хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по газоснабжению

Обязанностью потребителя является обеспечение доступа представителям оператора сетей

Снятие счетчика на периодическую поверку производится в присутствии потребителя

В случае пропуска срока периодической поверки счетчика газа по вине оператора газораспределительных сетей объем потребленного природного газа определяется по фактическим данным счетчика газа, по которому пропущен срок поверки

На период снятия счетчика газа оператор устанавливает счетчики газа из обменного фонда

После установки поверенного счетчика производится пломбирование

Как передать показатели счетчика газа

Передавать показатели счетчика необходимо оператору с 1 по 5 число ежемесячно.

Это можно сделать следующими способами:

на сайте или в чат-боте вашего облгаза

по телефону - позвонить контакт-центру

в мобильном приложении

Чтобы воспользоваться первым вариантом, необходимо зайти на сайт своего облгаза и найти услугу "Передать показатели". Следуя подсказкам на экране, заполнить все данные и отправить.

Для того чтобы передать показатели в личном кабинете на сайте, необходимо:

зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте

в главном меню найти раздел "Передать показатели"

ввести показатели счетчиков

нажать кнопку "Отправить"

На сайте также можно оплачивать газ и контролировать текущее состояние своих расчетов, историю платежек и показателей счетчиков (при наличии).